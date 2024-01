Perché oggi, venerdì 12 gennaio 2024, lo storico programma di Rai 2 non è in onda alle 11. A che ora va in onda I Fatti vostri?

Nella giornata di oggi, venerdì 12 gennaio 2024, la puntata de I fatti vostri su Rai 2 non andrà in onda nel suo solito orario. Il programma di Michele Guardì condotto da Tiberio Timperi con Anna Falchi e Flora Canto, infatti subirà un ritardo riducendo la sua durata per la puntata odierna. Ecco il perché.

Rai anche quest’anno sta seguendo la Coppa del Mondo di Sci, le gare sono trasmesse in chiaro sia su Rai Sport che su Rai 2. Nella mattinata di oggi Rai 2 trasmetterà la manche di Super G femminile in diretta da Zauchensee (Austria), il primo Super G in programma nella località austriaca. Gareggeranno nove sciatrici italiane, tra cui la nostra Sofia Goggia (in questo momento leader di classifica nella specialità) e Federica Brignone, anche lei alla ricerca di altri punti da aggiungere in classifica generale.

La telecronaca della diretta è affidata ad Enrico Cattaneo, il commento tecnico a Giulia Bosca. In studio a Milano la conduzione è di Sabrina Gandolfi con Paolo de Chiesa.

Il Super G femminile andrà in onda dalle ore 10:35 sino alle ore 12 (salvo variazioni di programma)

I fatti vostri, a che ora va in onda oggi 12 gennaio 2024

In seguito alla diretta della manche di Super G Femminile per Coppa del Mondo di Sci, I fatti vostri inizierà con circa un’ora di ritardo, dunque la partenza della puntata di oggi, venerdì 12 gennaio 2024, è prevista per le ore 12. Il programma proseguirà regolarmente fino al Tg2 delle ore 13.