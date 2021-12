Chi conosce i 31 anni di vita de I fatti vostri, saprà innanzitutto che la presenza di Marcello Cirillo è stata per anni una costante della storia del programma di Rai 2 diretto da Michele Guardì. Saprà pure ciò che è accaduto alla fine di una tribolante edizione 2016/2017, non staremo qui a riscrivere tutta la storia (dov’è nato tutto lo potete leggere qui), ma avete ben presente lo scontro fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe e i suoi strascichi aggiornati ultimamente con i risvolti della vicenda.

A questa storia si aggiunge la scomparsa di Marcello dal programma, avvenuta proprio dopo la rottura con il conduttore. Da quel momento è iniziato un lungo esilio dalla piazza più celebre del piccolo schermo, ma questa lontananza sta per terminare. In collegamento con il programma di RTL 102.5 NEWS Trends & Celebrities, Cirillo ha annunciato che mercoledì 22 dicembre rimetterà piede nello studio di Via Teulada lasciato improvvisamente 4 anni fa.

Dal 31 maggio 2017 manco da I Fatti vostri. Adesso torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, adesso lo sanno tutti.

Il primo pensiero che balza subito in testa è quel particolare che non può sfuggire: da questa edizione il conduttore non è più Giancarlo Magalli, ma Salvo Sottile insieme ad Anna Falchi, di acqua ne è passata sotto i ponti.

Ecco com’è nata l’idea del ritorno:

Io e Michele Guardì ci siamo sentiti, abbiamo avuto un lungo colloquio. Poi causalmente ci siamo incontrati la scorsa estate anche con Giovanna Flora, in Calabria in una località di mare, autrice di riferimento de I Fatti vostri. Sono stato chiamato da Giovanna che mi ha detto: Abbiamo pensato di averti ospite il 22. Mi sono emozionato. Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia.

Dalle sue parole, l’invito è interpretato come un vero regalo di natale per se stesso e per gli aficionados de I fatti vostri. Marcello Cirillo ha aggiunto dell’altro lasciando intendere che l’ospitata non si fermerà solo ad un intervento: “Canterò e suonerò durante la puntata. Sto pensando a quale pezzo fare“. E chissà se in futuro, dopo Marcello non ci sia possibilità di un ritorno di fiamma anche per Adriana Volpe…