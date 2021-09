I fatti vostri: la conferenza stampa in diretta dalle 11:00

Lunedì mattina, alle ore 11:10, su Rai 2, riapre la piazza de I fatti vostri, quest’anno con un numero particolare di novità. Innanzitutto per la prima volta dopo più di dieci anni i telespettatori del programma non troveranno ad accoglierli Giancarlo Magalli, che, infatti, salutando al termine dell’ultima puntata della scorsa edizione aveva detto: “A settembre bussate: qualcuno vi aprirà”.

Ad aprire la porta del mezzogiorno feriale di Rai 2 saranno Salvo Sottile e Anna Falchi, la nuova coppia al timone de I fatti vostri: lui ha già un anno di trasmissione alle spalle, dato che nella scorsa stagione è entrato nel cast del programma, mentre per lei è un debutto assoluto nello studio 1 di via Teulada. Mentre dai social arrivano i primi scatti provenienti dalle prove che si stanno svolgendo in questi giorni, questa mattina, alle ore 11:00, in concomitanza con quello che è l’orario di messa in onda della trasmissione, verrà presentato il programma.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo e il vicedirettore Adriano De Maio, insieme al regista del programma, Michele Guardì, e a tutto il cast. Saranno, infatti, presenti non solo Salvo Sottile e Anna Falchi, ma anche Umberto Broccoli, Emanuela Aureli, Paolo Fox, Massimo Morico e il maestro Stefano Palatresi.

Il programma, che avrà a cuore la ripresa della vita sociale del paese, sarà formato da finestre di attualità, storie, momenti di gioco, oltre che da nuove rubriche e nuovi spazi. Il team autorale del programma, capeggiato da Giovanna Flora, vede riconfermati Marco Bresciani, Fausto Massa e Vittorio Rispoli, mentre fuoriescono Giampaolo Longo e Matteo Acquafredda insieme a una delle storiche colonne portanti della trasmissione, Rory Zamponi, come riportato in un nostro retroscena. Torna invece dietro le quinte Mary Segneri, probabilmente in seguito all’aggiunta nel cast di Emanuela Aureli, una delle novità della nuova stagione che partirà il prossimo lunedì.