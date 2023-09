Non viene neanche nominato Salvo Sottile nel corso della prima puntata dell’edizione 2023-2024 di I Fatti Vostri. Tiberio Timperi ricorda solo rapidamente la stagione del programma ormai lasciata alle spalle. “Un saluto ai conduttori vicini e lontani che si sono alternati in questo studio” dice, infatti, in maniera onnicomprensiva in apertura di puntata.

Il nuovo corso è così presto inaugurato. Timperi entra da solo in studio, per poi accogliere insieme Anna Falchi e Flora Canto. La prima è colei a cui spetta il titolo di co-conduttrice, mentre la seconda è l’altra new entry di questa edizione. Questa almeno sulla carta è la situazione di partenza, ma, osservando la prima puntata, si potrebbe pensare che qualcosa potrebbe cambiare.

La Falchi eredita la posizione di co-conduttrice dalle passate stagioni. Il rischio, proprio per questo, è che la sua presenza finisca per assomigliare a quella di un mobile sopravvissuto alla completa ristrutturazione di una casa. Questa sensazione si fa ancora più forte vedendo come la Canto occupi uno spazio decisamente più ampio rispetto a quanto facesse prima Emanuela Aureli.

Perfino la rubrica Ci pensa Patty, storicamente gestita in autonomia da Anna Falchi, vede la presenza di Flora Canto. Certo, nel programma si è liberato spazio, perché, oltre all’Aureli, è uscito di scena anche Umberto Broccoli, passato a La volta buona. Così è normale coinvolgere anche nello spazio Hit Parade la stessa Canto, che nella prima puntata si limita però ad affiancare Timperi e Falchi, senza mai rimanere sola alla conduzione.

Tiberio Timperi, a cui la Falchi in apertura non risparmia una punzecchiatura per un errore sulle sue origini, guida con sicurezza la macchina di I Fatti Vostri. Non ha problemi ad inserirsi in una formula consolidata, dove si dimostra anche in grado di gestire un’intervista complicata come quella alla sorella di Rossella Nappini, settantottesima vittima di femminicidio nel 2023 in Italia. Con empatia e rispetto, Timperi riporta, infatti, più volte sulla giusta carreggiata un’intervista che a tratti rischia di perdersi in considerazioni inappropriate.

I Fatti Vostri si confermano così un usato sicuro, al cui volante si può accomodare senza problemi il bravo Tiberio Timperi. Resta da capire se al suo fianco Anna Falchi e Flora Canto riusciranno a convivere, senza pestarsi piedi. Così Timperi tornerebbe ad essere il perno di una conduzione a tre, come sperimentato negli ultimi due anni a Unomattina in Famiglia. E intanto dalle parti di Piazza Italia si sta per tornare ad affacciare Giancarlo Magalli…