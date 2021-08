I fatti vostri 2021-2022: conduttori, cast e puntate

L’edizione 2021-2022 de I fatti vostri è la prima, dopo più di dieci anni, che non vede alla conduzione Giancarlo Magalli, che al termine della scorsa stagione televisiva ha abbandonato il programma di Michele Guardì per lanciarsi in una nuova avventura nel pomeriggio di Rai 2. La piazza più longeva della tv italiana torna comunque in onda, dal lunedì al venerdì alle 11.10, con un cast parzialmente rinnovato e con una profonda volontà di rinascita, dopo due edizioni non particolarmente semplici anche a causa del Covid.

I fatti vostri 2021-2022: conduttori

Salvo Sottile e Anna Falchi formano la nuova coppia di conduttori de I fatti vostri. Il giornalista era entrato nel cast della trasmissione già lo scorso anno, iniziando con una rubrica nel solco della sua esperienza a Mi Manda Rai Tre e arrivando poi a coprire spazi più ampi di informazione all’interno delle puntate del programma. Per Anna Falchi si tratta invece di un debutto in assoluto nella piazza situata nello studio 1 di via Teulada.

I fatti vostri 2021-2022: cast

Novità anche nel cast che affiana la nuova coppia di conduttori: arriva, infatti, Emanuela Aureli che porta nel programma la sua comicità. Con lei ci sano tre volti maschili già conosciuti dai telespettatori: Umberto Broccoli, che cura ogni giorno due spazi in cui fa riaffiorare dal passato eventi e momenti da ricordare, Paolo Fox, che offre ogni mattina l’oroscopo di giornata, e il maestro Stefano Palatresi che guida l’orchestra presente in studio.

I fatti vostri 2021-2022: puntata in streaming

Il programma è visibile quotidianamente in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai, scaricabile anche come applicazione su smartphone e tablet. Su RaiPlay al termine della messa in onda sono caricate le varie puntate della trasmissione per chi volesse recuperarle a distanza di alcune ore o anche giorni.