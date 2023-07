Debutta su Rai 1 da martedì 25 luglio la prima stagione di Hotel Portofino, elegante period drama ambientato sulla Riviera ligure nell’Italia degli anni ’20, in cui iniziavano a emergere le prime forme del movimento fascista. Le violenze squadriste, l’importanza di alcune personalità del luogo vicine al fascismo, avranno un ruolo cruciale nello svolgimento delle dinamiche della serie. Prodotta da ITV per la piattaforma BritBox, Hotel Portofino ricorda molti altri period drama inglesi da Downton Abbey a scendere, unendo le storie dei ricchi e dei loro dipendenti ma senza spiccare particolarmente.

Affascinante l’ambientazione, perfetta cartolina della Liguria, anche se per lo più la serie è stata girata in Croazia. Creata da Matt Baker e basata sul romanzo di J.P. O’Connell, Hotel Portofino è disponibile anche in lingua originale, così da apprezzare i limiti e linguistici che sovente subentrano quando gli inglesi si ritrovano a interagire con gli italiani.

Hotel Portofino, la trama e le puntate

Nell’Italia del 1926 Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale britannico, gestisce l’Hotel Portofino, un albergo in stile inglese sulla costa ligure, dove ospita nobili inglesi, italiani e persone provenienti da tutto il mondo. Il marito di Bella, Cecil, pensa solo a sperperare il denaro della moglie mentre la figlia Alice si occupa di tutto mentre il figlio Lucian, reduce di guerra, è appassionato di pittura e la mamma vorrebbe si sposasse con Rose figlia di un suo vecchio amico (e amante). La storia però irrompe e Bella dovrà fare i conti con il vicesindaco della città che ha abbracciato la causa fascista e apprezza poco l’animo cosmopolita dell’albergo.

Le puntate del 25 luglio

1×01 Le prime Impressioni: la prima puntata ci porta all’interno dell’albergo facendoci conoscere i diversi personaggi e come l’inglese Bella Ainsworth gestisce questo hotel nell’Italia di fine anni ’20. Il vicesindaco fascista Didoni, inizia però a ricattare la donna.

1×02 Lezioni: Didoni si insinua sempre più in modo subdolo nella vita dell’albergo, grazie anche a Cecil che lo sfrutta per spedire un cimelio, ma l’aiuto diventerà un favore da ricambiare.

Hotel Portofino, quante puntate sono?

La serie è formata ad 6 puntate divise in 3 serate su Rai 1.

Hotel Portofino 2 si farà?

Si, anzi è già stata fatta ed è già stata trasmessa anche in Italia su Sky Serie e NOW in streaming. Hotel Portofino è stata rinnovata anche per una terza stagione che arriverà prossimamente.

Hotel Portofino il cast

A guidare il cast di Hotel Portofino c’è Natasha McElhone nei panni della bella ereditiera Bella Ainsworth figlia di un ricco industriale che ha inseguito e realizzato il sogno di aprire un albergo all’inglese nella splendida riviera ligure. Non solo, ma nel cast della serie troviamo Daniele Pecci nei panni del Conte Carlo Albani, nella prima stagione è presente anche suo figlio Roberto interpretato da Lorenzo Richelmy, tra gli altri italiani presenti nel cast Rocco Fasano che è l’antifascista Gianluca Bruzzone, Pasquale Esposito è il fascista Vincenzo Danioni e Carolina Gonnelli è Paola.

Natascha McElhone: Bella Ainsworth

Oliver Dench: Lucian Ainsworth

Mark Umbers: Cecil Ainsworth

Anna Chancellor: Lady Latchmere

Louis Healy: Billy Scanlon

Elizabeth Carling: Betty Scanlon, la cuoca

Louisa Binder: Constance March, tata di Lottie e amica di Betty

Pasquale Esposito: Vincenzo Danioni

Rocco Fasano: Gianluca Bruzzone

Assad Zaman: Anish Sengupta

Carolina Gonnelli: Paola

Daniele Pecci: Carlo Albani

Lorenzo Richelmy: Roberto Albani

Lucy Akhurst: Julia Drummond-Ward, amica di vecchia data di Lord Cecil

Hotel Portofino le location

Sia per la prima che per la seconda stagione la produzione ha scelto la Croazia per raccontare l’Italia. Solo alcune scene sono state girate effettivamente a Portofino, in Liguria, gran parte delle riprese della seconda stagione della serie si sono svolte sulle coste croate, a Zagabria, nella zona di Istria, a Primorje-Gorski Kotar. Parte delle riprese si sono svolta al National Stateroom (Hazu), all’istituto di storia, al museo delle Arti e in città come Rijeka, Matulji e Belaj.

Hotel Portofino dove lo vedo in streaming?

Le prime due stagioni della serie sono on demand su Sky e in streaming su NOW. Le puntate della prima stagione trasmesse da Rai 1 andranno in streaming su RaiPlay.