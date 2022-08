Horizon Zero Dawn diventa una serie Netflix con lo showrunner di The Umbrella Academy

Netflix ha appena confermato che The Umbrella Academy si concluderà dopo la quarta e ultima stagione, annunciata ufficialmente ieri a poche settimane dalla pubblicazione della terza stagione sulla piattaforma di streaming. E sempre ieri lo showrunner di The Umbrella Academy, Steve Blackman, ha anticipato di guardare già al prossimo e ambizioso progetto, sempre per Netflix: l’adattamento televisivo del videogioco Horizon Zero Dawn.

Lo showrunner di The Umbrella Academy al timone di Horizon Zero Dawn

La notizia di una serie tv tratta da Horizon Zero Dawn non è cosa nuova, ma ora sappiamo che al timone ci sarà proprio Steve Blackman, che lavorerà alla sceneggiatura insieme a Michelle Lovretta. Lo Steve Blackman, fresco di incarico, sembra avere già le idee piuttosto chiare sul progetto:

È un gioco eccezionale con personaggi meravigliosi che non si vedono spesso nel mondo dei videogiochi. Guerrilla Games ha creato un mondo incredibilmente vivido e attraente in cui l’uomo e le macchine si ritrovano in una rotta di collisione verso oblio. La loro salvezza arriva sotto forma di una giovane guerriera di nome Aloy, che non ha idea di essere la chiave per salvare il mondo. Inutile dire che sì, Aloy sarà il personaggio principale della nostra storia.

Di cosa parla Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn è un gioiello videoludico sviluppato da Guerrilla Games, ambientato in un mondo postapocalittico del XXXI secolo, dominato da robot ostili che hanno preso il posto degli animali. Gli esseri umani, invece, sono regrediti in tribù primitive e vivono nascosti tra montagne e luoghi difficilmente accessibili alle Macchine.

Uscito nel 2017 in esclusiva per PlayStation 4, il videogioco è incentrato sulla storia della giovane Aloy, costretta fin da bambina a vivere da emarginata dalla sua stessa tribù. Carica di domande sul proprio passato, Aloy intraprende un viaggio alla ricerca di sé stessa con l’obiettivo di fare chiarezza sulla calamità che ha colpito l’umanità.

La verità non tarda a venire a galla: nel 2064 iniziò la cosiddetta “Piaga di Faro”, un glitch che diede alle Macchine la possibilità di autoreplicarsi e di nutrirsi di biomassa, totalmente al di fuori del controllo umano. Di fronte alla fine imminente della vita sulla Terra, Elisabet Sobeck dà il via al Progetto Zero Dawn, un sistema di terraformazione automatizzato controllato da una IA nota come GAIA, il cui compito era riportare la vita sulla Terra.

Qualcosa, però, non va come previsto e ci fermiamo qui per non rovinarvi la storia del videogioco e della prossima serie targata Netflix, ma vi basterà sapere che Aloy sarà la chiave per la salvezza dell’umanità e che l’impresa della giovane guerriera non sarà così semplice.

Da Horizon Zero Dawn a Horizon Forbidden West

La storia videoludica di Aloy non si è fermata col primo videogioco. Dopo l’uscita di Horizon Zero Dawn nel 2017, Guerrilla Games ha rilasciato una corposa espansione, The Frozen Wilds, e lo scorso febbraio è arrivato anche il sequel ufficiale, Horizon Forbidden West, ambientato 6 mesi dopo gli eventi del primo capitolo.

È lecito immaginare che in casa Netflix non vogliano limitarsi ad una singola stagione e proprio per questo possiamo ipotizzare che la prima stagione di Horizon Zero Dawn arriverà a coprire gli eventi narrati nel primo videogioco, così da dare alla piattaforma di streaming la possibilità di andare avanti per qualche anno, magari anche andando ad espandere le storyline che riguardano altri personaggi e, perché no, un prequel che racconti gli antefatti.

Le incredibili immagini del videogioco

Se non siete ancora entusiasti per questo annuncio, vi lasciamo qualche immagine e video di Horizon Zero Dawn così da permettervi di pregustare quanto visivamente coinvolgente e stupefacente potrebbe essere la serie tv di Netflix.