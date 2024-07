Oltre all’iconico ruolo di Brenda Walsh in “Beverly Hills 90210”, Shannen Doherty era diventata famosa in tutto il mondo, anni dopo, grazie al personaggio di Prue Halliwell, una delle streghe dell’omonima serie di successo. L’attrice, scomparsa il 13 luglio scorso, è stata ricordata anche dalla collega e amica Holly Marie Combs che, sul set della serie fantasy, interpretava la sorella Piper. Tra le due i rapporti sono continuati anche dopo l’uscita di scena della Doherty e, nelle scorse ore, l’attrice ha ricordato Shannen mentre era ospite di “House of Halliwell”, presentato da Brian Krause e Drew Fuller.

“Penso che abbia fatto tutto il possibile nel tempo che aveva, ma noi pensavamo di avere più tempo. Quella è la parte davvero triste. Avevamo grandi, grandi progetti per quest’anno. Non pensava che se ne sarebbe andata da nessuna parte tanto presto”

Con la voce rotta dall’emozione ed evidentemente commossa, Holly Marie Combs ha ammesso come sia stata anche per lei una notizia sconvolgente:

“Sembra terribilmente un cliché… finché non ti succede, pensi sempre di avere più tempo. La vita cambia in un attimo”

Poco dopo la morta di Shannen Doherty, la Combs ha condiviso un tenero e intenso messaggio rivolto all’amica, via Instagram:

“Ho un vuoto nel petto e non riesco a respirare. Una parte di me manca, anche se so esattamente cosa mi diresti in questo momento. Una combattente feroce fino alla fine. La mia campionessa più ardente. La mia leale protettrice. La mia migliore amica. Mi hai insegnato il significato della famiglia. Eri e sarai per sempre mia sorella. Ti amo”

Tra le persone che Shannen Doherty ha sempre voluto accanto, negli anni di questa difficile battaglia, c’è sicuramente il dottor Lawrence D. Piro, non solo medico ma anche amico dell’attrice. Ha rivelato che “molto a suo agio, dormiva e stava attraversando la transizione” durante le “ultime ore” della sua vita. Poi ha aggiunto: “È stato triste e tetro, ma anche bello e amorevole. La cosa più dura è stata che non era pronta ad andarsene perché amava la vita”

La Doherty ha ricevuto la prima diagnosi di cancro al seno nel 2015 ed è entrata in remissione due anni dopo; tuttavia, il cancro è tornato nel 2019 e Piro ha spiegato che le sue condizioni hanno iniziato a “prendere una direzione diversa”. L’attrice ha annunciato nel 2023 che la malattia si era diffusa al cervello e alle ossa.

“Le cose sono diventate molto più difficili. Abbiamo continuato a combattere offrendo più supporto e abbiamo continuato ad amare, sperare e supportare” ha concluso il medico.