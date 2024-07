Shannen Doherty non ha vinto la sua battaglia contro il tumore: l’attrice, 53 anni, è morta sabato, come confermato dal suo agente Leslie Sloane: “Sabato ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. Era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento, così da poter elaborare il lutto in pace”.

Vero personaggio-icona degli anni Novanta, Shannen Doherty era consapevole che le restava poco da vivere. Solo la primavera scorsa, in un’intervista, lo aveva ammesso. Era così candida nel parlare della propria condizione di salute quanto determinata a combattere la malattia fino all’ultimo. Ora, viene consegnata alla memoria di chi, negli anni Novanta, è cresciuto sentendo provenire dal piccolo schermo due nomi, quelli di Brenda Walsh e Prue Halliwell.

Beverly Hills, 90210 prima (per quattro stagioni) e Streghe poi (per tre stagioni), hanno segnato indelebilmente la carriera di Doherty. Non è da tutti, centrare due ruoli così importanti non solo per il proprio percorso artistico, ma anche per la storia del piccolo schermo, nel corso di un solo decennio. Doherty si è conquistata questo merito, riuscendo a imprimere nella memoria dei telespettatori i suoi personaggi grazie anche a delle uscite di scena inaspettate, ben prima che le serie giungessero a naturale conclusione e lasciando i set e il pubblico con quella sensazione che le cose non sarebbero state più uguali a prima.

