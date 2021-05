Le interviste di Heather Parisi costituiscono sempre un piccolo evento, almeno dal punto di vista mediatico. Sul Corriere della Sera la showgirl americana ha ripercorso con Candida Morvillo la sua lunga carriera, ha parlato della sua storia d’amore con il secondo marito, Umberto Maria Anzolin (“Mi scalda il cuore: io vado a letto la sera ridendo, mi sveglio la mattina sorridendo”), ma non potevano mancare considerazioni di natura prettamente televisiva.

La Parisi ha voluto dare la sua opinione sul caso Pio e Amedeo alla cronista, chiedendo di poter dire una cosa senza risultare polemica. Il riferimento ovviamente è al contestatissimo monologo pronunciato dalla coppia comica all’interno del loro show Felicissima sera:

“Ho letto che due comici italiani, Pio e Amedeo, hanno difeso la parola ne..o e altre simili. In America, non lavorerebbero più. Queste parole evocano odio, offendono. Se, come me, sei davvero per un mondo che include, non puoi ritenerle satira o comicità”.