Una storia toccante e di ispirazione che si svolge nel dietro le quinte della saga di Harry Potter. Il documentario,David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto, su Sky Documentaries sabato 22 giugno alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, propone una riflessione su tematiche universali: la resistenza alle avversità, la crescita personale e la forza dei legami.

David Holmes viene scelto da giovanissimo per interpretare la controfigura di Daniel Radcliffe nella saga di Harry Potter, fino a quando un tragico incidente sul set lascia David paralizzato con una debilitante lesione spinale. Il documentario racconta la storia di amicizia tra l’attore e il suo stuntman e il suo incredibile spirito di resilienza che presto diventa fonte di forza e di ispirazione per chi lo circonda. A produrre il doc uscito per HBO c’è tra le altre personalità anche lo stesso attore.

Una vicenda narrata attraverso video inediti di Holmes, girati anche dai backstage. Dopo anni di silenzio, David è pronto a parlare fornendo un racconto intimo, insieme ai contributi dello stesso Radcliffe, degli amici, dei familiari e degli ex membri della troupe.

Harry Potter è una saga cinematografica fantasy basata sull’omonima saga letteraria a firma di J.K. Rowling. Distribuita dalla Warnes Bros, consta di otto film usciti nell’arco del primo decennio degli anni Duemila, da Harry Potter e la pietra filosofale (2001) a Harry Potter e i doni della morte, uscito nel 2011. Si classifica terza tra le saghe con il maggior incasso di tutti i tempi (se non si tiene conto dell’inflazione), con 7,7 milioni di dollari.

Da anni inoltre si parla insistentemente di una serie tv tratta dalla saga cinematografica. Il telefilm certamente non vedrà la partecipazione dell’attore protagonista dei film, ovvero Daniel Radcliffe. L’uscita sarebbe prevista nel 2026. Gli episodi vedranno l’autrice J.K. Rowling prendervi parte come produttrice esecutiva. La serie tv sarà estremamente fedele ai sette libri della saga di Rowling, con l’obiettivo di realizzarli e proporli al pubblico nell’arco di una decina di anni.