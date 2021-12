In attesa dell’evento Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts, la reunion per celebrare il ventesimo anniversario dall’uscita nelle sale del primo capitolo di Harry Potter (“Harry Potter e la pietra filosofale”), dal 27 dicembre al 30 dicembre 2021, andrà in onda Harry Potter – Il Torneo delle Case di Hogwarts, quiz show in 4 puntate condotto dal Premio Oscar Helen Mirren.

Harry Potter – Il Torneo delle Case di Hogwarts andrà in onda in prima tv assoluta, a partire dalle ore 20:10 su Sky Uno e in streaming su NOW.

In Harry Potter – Il Torneo delle Case di Hogwarts, i fan si sfideranno per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses. Il quiz show sarà impreziosito dalla presenza di Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, gli attori che hanno interpretato rispettivamente Draco Malfoy, il Frate Grasso, Mirtilla Malcontenta e Lee Jordan, e alcuni fan speciali della saga, Pete Davidson, membro del Saturday Night Live, e Jay Leno.

Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts: il 1° gennaio 2022 su Sky

Come già anticipato, dopo il game show, sarà il turno della reunion-evento che andrà in onda a Capodanno, il 1° gennaio 2022, in prima tv assoluta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Harry Potter (canale 303) e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Alla reunion, prenderanno parte Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson ma anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates. Non mancheranno anche i commenti della creatrice di Harry Potter, la scrittrice J.K. Rowling.

Dall’1 al 16 gennaio, infine, sempre sul canale Sky Cinema Harry Potter, andranno in onda gli 8 film della saga.