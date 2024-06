Tra le novità della prossima stagione di Rai3 ci sarà anche Haka. Si tratta di un programma condotto da Stefano Buttafuoco, inviato della tv pubblica e ideatore e padrone di casa de Il cacciatore di sogni (il format sull’inclusione tornerà nel 2025). TvBlog è in grado di anticipare che la trasmissione, in onda a partire da domenica 8 settembre alle ore 13.00 su Rai3, parlerà ogni settimana di lavoro, mettendo al centro dell’attenzione i giovani (14-35 anni), che affolleranno lo studio romano nel quale sarà realizzata.

Il programma, curato dall’Approfondimento Rai diretto da Paolo Corsini, avrà un cappello istituzionale e toccherà anche temi come lo sport, la riqualificazione dei territori, il servizio civile e il volontariato. L’obiettivo è dunque di mettere in piedi un titolo di puro servizio pubblico, aggiungendo però a quello prettamente informativo l’elemento emotivo attraverso il racconto di storie. La sfida è dar conto, anche usando il linguaggio dei social, delle opportunità di lavoro che lo Stato e il governo mettono in campo per le nuove generazioni e che talvolta sono poco conosciute.

Il titolo Haka fa riferimento alla nota danza tipica del popolo Maori, l’etnia originaria della Nuova Zelanda, diventata simbolo anche di modelli e valori positivi, come l’appartenenza e l’identità.

Previste, per il momento, dieci puntate. Alla fine del primo ciclo di Haka andrà in onda nello stesso slot di palinsesto la nuova edizione di Il Posto Giusto, che l’anno scorso è stato condotto da Giampiero Marrazzo.