La settimana della guida tv giorno per giorno sui canali Rai, Mediaset, la7, Tv8, Nove e Warner Bros Discovery.

Da indicare nella prima serata di oggi il ritorno di Simona Ventura su Rai 2 per La partita del cuore che, dopo un anno in Mediaset, torna tra le braccia di mamma Rai. Su canale 5 volge al termine la mini-serie Solo uno sguardo, mentre Italia 1 propone la prima delle quattro serate della serie Italia 1 on stage con lo spettacolo Pucci show.

Guida tv Rai stasera 7 settembre 2022

Su Rai 1 alle 21:25, Film: La mia bella famiglia italiana – A causa delle gravi condizioni di salute della madre, Paolo ritorna in Puglia dopo aver vissuto per vent’anni in Germania. Ad attenderlo la famiglia d’origine e il suo passato

alle 21:20, Calcio solidarietà: La Nazionale Cantanti sfida il “Charity Team 45527” in una gara di solidarietà a sostegno di anziani e bambini colpiti da gravi patologie. Su Rai 3 alle 21:25, Film: La nuora ideale – Stufa del marito traditore, Louise, 45 anni, parte per un fine settimana in Corsica. Ma dopo una notte selvaggia di passione sfrenata, non riesce a svegliare il partner che è morto nel sonno. La donna viene scambiata per la fidanzata segreta dell’uomo dalla temibile ma amorevole madre del defunto. Costretta a stare al gioco dall’altro figlio, che ha inventato la storia della fidanzata per rassicurare la madre, Louise accetta per schivare i sospetti.

Su Rai Yoyo alle 20:50: Pinocchio and Friends ; alle 21:10: Berry Bees ; alle 21:35: Shaun vita da pecora ; alle 21:50: Pimpa.

alle 21:00, Divulgazione: Su Rai Sport + alle 20:20, Pallanuoto: Europei, Semifinale: Italia-Grecia. Alle 21:45, Pallavolo: Mondiali maschili: Slovenia-Ucraina

Guida tv Mediaset stasera 7 settembre 2022

Su Canale 5 alle 21:30, Serie TV: Solo uno sguardo (1a TV) – (Stagione 1 Ep. 4-5-6)

alle 21:20, Spettacolo: Prima di quattro prime serate della serie Italia 1 on stage Su Rete 4 alle 21:30, Attualità: Controcorrente – Il programma di approfondimento condotto da Veronica Gentili e realizzato da Videonews

Su Focus alle 21:10, Doc: Il grande dizionario degli animali (1a TV). Alle 22:05, Doc: Grandi felini: i dominatori della terra

alle 21:20: Su Cartoonito alle 21:00 Simone

Guida tv La7 stasera 7 settembre 2022

Su La7 alle 21:15, Film: Le regole della casa del sidro

alle 21:15, Film: Su La7d alle 21:20, Film: In due sotto il burqa

Guida tv Tv8 stasera 7 settembre 2022

Su Tv8 alle 21:30, Talent show: X Factor – Il meglio delle audizioni

Guida tv Nove, Real Time 7 settembre 2022