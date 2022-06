Quali sono le proposte di prima serata in onda sui canali Rai, Mediaset, La7, Tv8 e NOVE?

Ogni settimana scopriamo – giorno per giorno – la fascia di prime time* con i film, le fiction, i talk show, l’intrattenimento e gli eventi più interessanti trasmessi dalle reti generaliste.

La guida tv puntualmente aggiornata dalla redazione di TvBlog.

Guida TV: la prima serata dal 27 giugno al 3 luglio 2022

Di seguito, vediamo cosa andrà in onda in serata su tutte le reti nella settimana in corso.

Guida tv Lunedì 27 giugno 2022

Rai 1 : ore 21:25 – Film: Ben is back (Regia di Peter Hedge. Con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton)

Rai 2 : ore 21:20 – Serie TV: 9-1-1 ; ore 22:10 – Serie TV: 9-1-1 Lone Star

Rai 3 : ore 21:20 – Attualità: Report

Rete 4 : ore 21:25 – Attualità: Quarta Repubblica

Canale 5 : ore 21:30 – Reality Show: L'Isola dei Famosi (finale)

Italia 1 : ore 21:20 – Serie TV: Chicago P.D.

La7 : ore 21:15 – Serie TV: Yellowstone

Tv8 : ore 21:30 – Serie TV: Gomorra – La serie

: ore 21:30 – Serie TV: Gomorra – La serie NOVE: ore 21:35 – Film: Viva l’Italia (Regia di Massimiliano Bruno. Con Raoul Bova, Alessandro Gassmann, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli)

Guida tv Martedì 28 giugno 2022

Rai 1 : ore 21:25 – Film: C’era una volta… a Montecarlo (Regia di Frédéric Forestier. Con Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry)

Rai 2 : ore 21:20 – Musica: Dalla strada al palco

Rai 3 : ore 21:20 – Attualità: Filorosso

Rete 4 : ore 21:30 – Dynasties – L'avventura della vita (1°TV)

Canale 5 : ore 21:30 – Film: Sono solo fantasmi (Regia di Christian de Sica. Con De Sica, Buccirosso e Tognazzi)

Italia 1 : ore 19:00 – Musica: Love Mi (in diretta da Piazza Duomo a Milano)

La7 : ore 21:15 – Documentario: G'olè!; ore 23:00: Calcio – Mondiali '82: Italia – Brasile

Tv8 : ore 21:30 – Film: Il tesoro dell'Amazzonia (Regia di P. berg, con D.johnson, C.walken)

: ore 21:30 – Film: Il tesoro dell’Amazzonia (Regia di P. berg, con D.johnson, C.walken) NOVE: ore 21:25 – Film: Presa mortale

Guida tv Mercoledì 29 giugno 2022

Rai 1: ore 21:25 – Film: Modalità aereo (Regia di Fausto Brizzi. Con Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti)

Rai 2: ore 21:20 – Documentario: Kalipè

Rai 3 : ore 21:20 – Attualità: Chi l'ha visto?

Rete 4: ore 21:25 – Attualità: Controcorrente

Canale 5 : ore 21:30 – Fiction: L'ora – inchiostro contro piombo

Italia 1 : ore 21:20 – Serie TV: Chicago Fire

La7 : ore 21:15 – Attualità: Atlantide – Le macerie della guerra

Tv8 : ore 21:30 – Dating show: Chi vuole sposare mia mamma?

: ore 21:30 – Dating show: Chi vuole sposare mia mamma? NOVE: ore 21:25 – Stand Up – Comici in prova

Guida tv Giovedì 30 giugno 2022

Rai 1 : ore 21:25 – Fiction: Don Matteo 12 – Non uccidere

Rai 2 : ore 21:20 – Musica: Tim Summer Hits – La musica dell'estate

Rai 3 : ore 21:20 – Film: L'uomo che voleva diventare Cesare

Rete 4 : ore 21:35 – Attualità: Zona bianca

Canale 5 : ore 21:30 – Varietà: Scherzi a parte (replica)

Italia 1 : ore 21:20 – Serie TV: FBI: Most Wanted; ore 23:00 – Serie TV: Law & Order: Special Victims Unit

La7 : ore 21:15 – Film: La figlia del generale (Regia di Simon West. Con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell)

Tv8 : ore 21:30 – Cooking show: Antonino Chef Academy

: ore 21:30 – Cooking show: Antonino Chef Academy NOVE: ore 21:25 – Film: Mr. & Mrs. Smith

Guida tv Venerdì 1° luglio 2022

Rai 1 : ore 21:25 – Varietà: Top Dieci (replica)

Rai 2 : ore 21:20 – Documentario: Califano. Tutto in un tempo piccolo; ore 22:20 – Documentario: Queen Lear

Rai 3 : ore 21:20 – Film: Morto tra una settimana…o ti ridiamo i soldi (1°TV) (Regia di Tom Edmunds. Con: Christopher Eccleston, Aneurin Barnard, Tom Wilkinson)

Rete 4 : ore 21:25 – Attualità: Quarto grado le storie – estate

Canale 5 : ore 21:25 – Serie TV: New Amsterdam 4

Italia 1 : ore 21:20 – Film: Brick Mansions (Regia di C. Delamarre. Con Paul Walker)

La7 : ore 21:15 – Documentario: Eden, un pianeta da salvare

Tv8 : ore 21:30 – Film: I delitti del barlume – La briscola in cinque (Regia di R. johnson, con F.timi, l.mascino)

: ore 21:30 – Film: I delitti del barlume – La briscola in cinque (Regia di R. johnson, con F.timi, l.mascino) NOVE: ore 21:25 – Varietà: I migliori fratelli di Crozza

Guida tv Sabato 2 luglio 2022

Rai 1 : ore 21:25 – Show: Il volo. Tributo a Ennio Morricone (Replica)

Rai 2: ore 21:05 – Film: Inganno Letale (1°TV) (Regia di Troy Scott. Con Cindy Busby, Lane Edwards, Chelsey Reist)

Rai 3 : ore 21:20 – Alighieri Durante detto Dante

Rete 4 : ore 21:25 – Film: Matrimonio alle Bahamas (Regia di C. Risi. Con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Victoria Silvstedt)

Canale 5 : ore 21:30 – Talent Show: Tu si que vales (Replica)

Italia 1 : ore 21:20 – Film: Transformers 3 (Regia di M. Bay. Con Shia LaBeouf)

La7 : ore 21:15 – Film: Quel che resta del giorno (Regia di James Ivory. Con Anthony Hopkins, Emma Thompson, Christopher Reeve)

Tv8 : ore 21:30 – Film: Limitless (Regia di N. Burger. Con b.cooper, r.de niro)

: ore 21:30 – Film: Limitless (Regia di N. Burger. Con b.cooper, r.de niro) NOVE: ore 21:25 – Documentario: Chico Forti – Colpevole d’innocenza

Guida tv Domenica 3 luglio 2022