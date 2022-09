La settimana della guida tv giorno per giorno sui canali Rai, Mediaset, la7, Tv8, Nove e Warner Bros Discovery. Su Rai 1 va in onda la replica del film Metti la nonna in freezer, per Canale 5 invece è tempo di aprire la nuova stagione televisiva con una nuova serie tv intitolata Solo uno sguardo. Andranno in onda le prime tre puntate in prima visione. Tra le altre segnalazioni, su Rai 3 nuovo appuntamento con Presa Diretta, su canale 20 invece il primo capitolo di Kill Bill.

Guida tv Rai stasera 5 settembre 2022

Su Rai 1 alle 21:25, Film: Metti la nonna in freezer – Claudia, giovane restauratrice, attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, ma non viene mai pagata. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, che però improvvisamente muore. La ragazza, disperata, ha l’idea di surgelare il cadavere dell’anziana per continuare ad incassare la sua pensione ma non ha fatto i conti con Simone, maldestro finanziere, che si innamora perdutamente di lei.

alle 21:25, Film: Claudia, giovane restauratrice, attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, ma non viene mai pagata. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, che però improvvisamente muore. La ragazza, disperata, ha l’idea di surgelare il cadavere dell’anziana per continuare ad incassare la sua pensione ma non ha fatto i conti con Simone, maldestro finanziere, che si innamora perdutamente di lei. Su Rai 2 alle 21:20, Serie TV: NCIS Los Angeles (Stagione 13 Episodio 3-4)

alle 21:20, Serie TV: (Stagione 13 Episodio 3-4) Su Rai 3 alle 21:25, Attualità: Presa Diretta – Le grandi questioni economiche, le scelte energetiche tra gas, nucleare e rinnovabili e la strada verso l’indipendenza europea dal gas russo, la corsa alle armi e le politiche europee sui migranti, le nuove fratture geopolitiche.

alle 21:25, Attualità: – Le grandi questioni economiche, le scelte energetiche tra gas, nucleare e rinnovabili e la strada verso l’indipendenza europea dal gas russo, la corsa alle armi e le politiche europee sui migranti, le nuove fratture geopolitiche. Su Rai 4 alle 21:20, Serie TV: Faster Than Fear (Stagione 1 Ep. 1)

alle 21:20, Serie TV: (Stagione 1 Ep. 1) Su Rai 5 alle 21:15, Documentari: Sciarada – Il circolo delle parole

alle 21:15, Documentari: Su Rai Movie alle 21:10, Film: Passione ribelle

alle 21:10, Film: Su Rai Premium alle 21:20, Fiction: Come una madre (stagione 1 Ep. 3)

alle 21:20, Fiction: (stagione 1 Ep. 3) Su Rai Gulp alle 20:40, Reality Show: Il collegio (Stagione 2021 Ep. 2)

alle 20:40, Reality Show: (Stagione 2021 Ep. 2) Su Rai Yoyo alle 20:50: Pinocchio and Friends ; alle 21:10: Berry Bees ; alle 21:35: Shaun vita da pecora ; alle 21:50: Pimpa.

alle 20:50: ; alle 21:10: ; alle 21:35: ; alle 21:50: Su Rai Storia alle 21:10, Film: É l’Italia, bellezza!

alle 21:10, Film: Su Rai Scuola alle 21:00, Cultura: Progetto Scienza Stem ; ore 21:30 Doc: I segreti della fisica quantistica

alle 21:00, Cultura: ; ore 21:30 Doc: Su Rai Sport + alle 20:20, Calcio: Serie C – 1a giornata Ancona-Siena

Guida tv Mediaset stasera 5 settembre 2022

Su Canale 5 alle 21:30, Serie TV: Solo uno sguardo (1a TV) – (Stagione 1 Ep. 1-2-3)

alle 21:30, Serie TV: – (Stagione 1 Ep. 1-2-3) Su Italia 1 alle 21:20, Serie TV: Chicago P.D. (stagione 9 Ep. 13-14)

alle 21:20, Serie TV: (stagione 9 Ep. 13-14) Su Rete 4 alle 21:30, Attualità: Quarta Repubblica – Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

alle 21:30, Attualità: – Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Su 20 alle 21.15, Film: Kill Bill – Volume 1 (nella foto in alto)

alle 21.15, Film: (nella foto in alto) Su Iris alle 21:10, Film: Giù al Nord

alle 21:10, Film: Su TwentySeven alle 21:05, Film: Come ti spaccio la famiglia

alle 21:05, Film: Su La 5 alle 21:10, Film: Un’ottima annata – A good year

alle 21:10, Film: Su Cine 34 alle 21:05, Film: Un’estate al mare

alle 21:05, Film: Su Focus alle 21:10, Doc: L’enigma di Cleopatra

alle 21:10, Doc: Su Top Crime alle 21:10, Serie TV: The mentalist (stagione 7 Ep. 3-4)

alle 21:10, Serie TV: (stagione 7 Ep. 3-4) Su Italia 2 alle 21:15, Serie TV: Duncanville (stagione 1 Ep. 1-2-3)

alle 21:15, Serie TV: (stagione 1 Ep. 1-2-3) Su Mediaset Extra alle 21:15, Game Show: Avanti un altro… pure di sera!

alle 21:15, Game Show: Su Boing alle 21:15: Capitain Tsubasa

alle 21:15: Su Cartoonito alle 21:00 Simone

Guida tv La7 stasera 5 settembre 2022

Su La7 alle 21:15, Film: Giochi di potere – Un thriller di Phillip Noyce con Harrison Ford, Sean Bean, Anne Archer.

alle 21:15, Film: Un thriller di Phillip Noyce con Harrison Ford, Sean Bean, Anne Archer. Su La7d alle 21:30, Serie TV: Padre Brown

Guida tv Tv8 stasera 5 settembre 2022

Su Tv8 alle 21:30, Serie TV: Gomorra – La serie – (Stagione 3 Ep. 5-6)

Guida tv Nove, Real Time 5 settembre 2022