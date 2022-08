La guida tv di oggi lunedì 29 agosto 2022 sui canali Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Discovery. Inizia la settimana che precede il via ufficiale alla nuova stagione televisiva 2022-23, la prima serata di oggi nella tv generalista si suddividerà in un mix di film (per le reti ammiraglie Rai e Mediaset, oltre Nove), sport con i Mondiali di pallavolo e l’attualità con le nuove stagioni di Presa Diretta condotto da Riccardo Iacona su Rai 3 e di Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4. Non mancano le serie tv.

Guida tv Rai stasera 29 agosto 2022

Su Rai 1 alle 21:25, Film: Quiz – La storia della clamorosa truffa ai danni del popolare game show Chi vuol essere milionario in cui sono stati accusati Charles Ingram, sua moglie e un altro complice, suo cognato.

alle 21:05: – Fase a gruppi. Telecronaca a cura di Maurizio Colantoni, il commento tecnico è di Andrea Lucchetta. Su Rai 3 alle 21:20: Presa Diretta – Guerra e Fame . Puntata sulla guerra del grano innescata dal conflitto in Ucraina, ma anche dai cambiamenti climatici e dagli speculatori.

alle 21:20, Film: Su Rai 5 alle 21:15, Doc: Sciarada – Il circolo delle parole – A cento anni dalla nascita, studiosi e amici ricordano l’opera e la figura di Andrea Zanzotto.

alle 21:10 Film: – Dopo la Guerra di Secessione, il colonnello sudista Jim Landon si trasferisce in Messico ma si trova a dover fare i conti con John Henry Thomas, sua controparte nordista. Su Rai Premium alle 21:20: Come una madre (Stagione 1 Ep. 1)

alle 20:45, Docu-reality: Su Rai Yoyo alle 20:45: Pinocchio and Friends ; alle 21:10: Berry Bees ; alle 21:35: Shaun vita da pecora ; alle 21:50: Pimpa.

alle 20:45: ; alle 21:10: ; alle 21:35: ; alle 21:50: Su Rai Scuola alle 21:00: Newton (6a puntata); alle 21:30: Storie della scienza (12a puntata) – Energia Atomica.

Guida tv Mediaset stasera 29 agosto 2022

Su Canale 5 alle 21:30, Film: Uno di famiglia (1° TV) – Luca, un ingenuo insegnante di dizione, salva il nipote di un potente boss. Adesso la famiglia dei potenti malavitosi Serrano’ e’ in debito con lui

alle 21:20, Serie TV: (Stagione 9 Ep. 11 e 12) Su Rete 4 alle 21:20, Attualità: Quarta Repubblica – Nuova edizione. In vista del voto del 25 settembre Nicola Porrò intervisterà il leader della Lega, Matteo Salvini , e il leader di Italia Viva Matteo Renzi .

alle 21.15, Film: Su Iris alle 21:15, Film: L’impero dei lupi

Guida tv La7 stasera 29 agosto 2022

Su La7 alle 21:15, Attualità: Corsa al voto – Nuovo appuntamento con le interviste ai leader politici in vista delle elezioni del 25 settembre 2022.

Guida tv Tv8 stasera 29 agosto 2022

Su Tv8 alle 21:30, Serie TV: Gomorra – La serie (Stagione 3 ep. 3) – Ciro si e’ ricostruito una nuova vita in Bulgaria, dove e’ diventato l’uomo di fiducia di un trafficante di droga, Valentin

Guida tv Nove, Real Time 29 agosto 2022