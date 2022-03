Al sesto giorno del conflitto tra Russia e Ucraina si innalza il livello dell’escalation degli scontri. Gli obiettivi delle truppe russe diventano ancora più mirati e la preoccupazione di un intero paese si unisce all’apprensione di un mondo che non vuole stare a guardare. Da giorni le nostre reti generaliste (e non) si stanno mobilitando – ognuno a modo proprio – per dar conto delle informazioni, delle storie in arrivo dai territori minati da una guerra in cui nessuno sperava.

Non siamo certamente qua per fare disamine di quanto sta accadendo, ma non si può certamente far finta di nulla, anche davanti alle drammatiche notizie di oggi pomeriggio, 1° marzo 2022.

Alle 16:26 l’agenzia ANSA citando il media locale The Kyiv Independent fa sapere che I canali televisivi ucraini hanno smesso di trasmettere in seguito all’attacco delle forze armate russe contro la torre di trasmissione della TV di Kiev. I segnali delle reti televisive sono stati interrotti bruscamente, ma le stesse reti avrebbero potuto continuare la loro programmazione tramite web come segnalato da più parti su Twitter.

I video dell’attacco sono stati pubblicati sui social (le reti di telecomunicazione e web sono attive). Si nota chiaramente il momento dell’esplosione dalla torre alta oltre 380 metri, alte colonne di fumo si sono alzate da una zona in cui sono presenti anche altri edifici e abitazioni. L’esercito russo già dal primo pomeriggio aveva invitato i civili ucraini ad intraprendere un’evacuazione nei pressi dei ripetitori.

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness. Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

La notizia è stata confermata pochi minuti dopo anche dal Guardian e dal il ministero della Difesa ucraino – come riporta AdnKronos – aggiungendo che alcuni canali tv non trasmetteranno per un certo periodo.

La tv ufficiale Ucraina UA:PBC, così come altri canali privati hanno a disposizione i live streaming anche su YouTube per poter continuare la loro regolare programmazione, seppur totalmente dedicata alle notizie e alle immagini dai territori colpiti dalle esplosioni.

Tagadà, condotto da Tiziana Panella su La7 (rete che sta garantendo un flusso continuo di news a collante tra le trasmissioni da mattino a sera), è stata sul pezzo fin da subito con le agenzie riportate da Alessio Orsingher, presente in studio.

Foto | Ukraine NOW/Telegram