Chi conosce, anche solo fruendone da telespettatore, certi meccanismi della televisione non può non esserselo chiesto in questi giorni: stasera al Grande Fratello Vip si parlerà della morte di Paolo Calissano? O, ancora: Alfonso Signorini darà la tragica notizia a Davide Silvestri, che con l’attore ha lavorato ai tempi della soap opera di Canale 5 Vivere?

La risposta, secondo quanto risulta a TvBlog, è no. No, questa sera nel corso della lunga diretta del reality prodotto da Endemol Shine Italy (al posto di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe ci sarà Laura Freddi) non è previsto alcun riferimento alla scomparsa di Calissano.

Le domande con le quali abbiamo aperto l’articolo appaiano lecite anche in considerazione di un precedente che fece molto rumore. L’anno scorso, infatti, Signorini fece proiettare un video con il quale i concorrenti del Gf Vip vennero a conoscenza della morte di alcuni personaggi famosi, tra i quali Diego Armando Maradona, Stefano D’Orazio dei Pooh, Gigi Proietti e Paolo Rossi.

Un filmato che, come prevedibile, scosse visibilmente i vipponi (Maria Teresa Ruta si accasciò e pianse). Probabilmente la decisione di non informare i concorrenti del Grande Fratello Vip del lutto è legata proprio alla volontà di non ripetere quella pagina televisiva assai poco edificante messa in scena dodici mesi fa.

La scelta di Signorini e dei suoi autori assume ancora più valore se si considera che negli ultimi anni il reality si è sempre più inquinato di fatti esterni alla Casa, allontanandosi dal format originario che prevedeva per i concorrenti un assoluto isolamento (parola, peraltro, più attuale che mai oggi). Stavolta, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà così. O meglio, le interferenze esterne nel giochino del Gf Vip saranno limitate ad Alex Belli & Co. Per fortuna.