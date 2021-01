Stasera, lunedì 11 gennaio 2021, torna in prima serata, intorno alle ore 21.45, su Canale 5 il nuovo appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In studio gli opinionisti Pupo e Antonella Clerici. Si tratta del secondo appuntamento del nuovo anno, dopo la diretta di lunedì scorso.

In primo piano, secondo quanto annunciato dal comunicato stampa di Mediaset, ci sarà la profonda amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che negli ultimi giorni ha subito una battuta d’arresto, come i nostri colleghi di GossipBlog hanno raccontato in maniera dettagliata. Sul rapporto tra la showgirl e l’influencer, infatti, sono tornati ad aleggiare incomprensioni che portano a discussioni importanti. Durante la diretta di stasera del Grande Fratello Vip scopriremo se i due riusciranno a ritrovare l’armonia che ha reso speciale e significativo il loro legame fino ad oggi.

Annunciata, intanto, una sorpresa per Dayane Mello, la quale avrà la possibilità di rivedere la mamma. Ma nella lunga diretta di stasera ci sarà spazio anche per tutti gli altri inquilini della Casa di Cinecittà.

Ricordiamo che in nomination, e quindi a rischio eliminazione, ci sono ben 9 “vipponi”: Dayane Mello, Mario Ermito, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Andrea Zenga, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet. Uno di loro dovrà abbandonare il gioco definitivamente.

Dal punto di vista più meramente televisivo, il Gf Vip stasera sfiderà per la prima volta Penso che un sogno così, la serata evento di Rai1 con Beppe Fiorello, ossia l’adattamento televisivo dello suo spettacolo teatrale nel quale l’attore racconta due vite distanti, quella di suo padre e quella di Domenico Modugno. Tra le due proposte, l’Auditel quale premierà?