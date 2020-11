Grande Fratello VIP, la diretta dalla casa: torna la regia 2

Circa 10 giorni fa la produzione del Grande Fratello VIP si è dovuta rimboccare le maniche a causa dell’emergenza pandemia vedendosi costretta a ridurre il personale lavorativo che controlla la messa in onda della diretta 24 ore su 24. La notizia della sospensione della seconda regia – che consente di avere un occhio di riguardo in più sulle dinamiche della casa – aveva suscitato polemiche sui social, seguite poi da un ritrovo di consapevolezza generale.

Dato il periodo che continua a restare complicato per chi lavora davanti e dietro le telecamere, sarebbe stato assurdo continuare a puntare il dito contro un gruppo di lavoro che tutti i giorni porta a casa ore di girato e che tutto voleva, tranne che questa triste soluzione.

Detto ciò, per la gioia degli amanti del Grande Fratello VIP, la regia 2 è tornata a trasmettere da oggi (lunedì 16 novembre) con tanto di annuncio secco sui social del programma: “Grande Fratello VIP, regia 2 è tornata!”

Grande Fratello VIP, l’annuncio della sospensione della regia 2

Era il 5 novembre scorso quando, sempre dai canali social del programma, l’annuncio irrompeva con qeste parole:

La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile.

La diretta in onda su Mediaset Extra oltre il riquadro online sul sito del GF – con le stesse immagini – per 11 giorni e per la prima volta nella storia del programma è stato l’unico buco della serratura nella quale gli spettatori potevano fare affidamento. Pensate che nelle prime edizioni le regie che seguivano le gesta dei concorrenti arrivavano sino a quattro.

Bene o male i danni per la mancanza della seconda regia è stata quantomeno arginata dato che le discussioni e i fatti della casa sono stati largamente ripresi, trattati e mandati in onda sia durante le puntate in daily che nei tre prime time succeduti in questa settimana e mezzo di stand-by.

Questa sera alle 21:40 circa su Canale 5 andrà in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini.