Grande Fratello VIP è il reality show condotto da Canale 5 e in onda in prime time con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì sera su Canale 5. Il programma è condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. In studio gli opinionisti Enzo Ghinazzi in arte Pupo e Antonella Elia. Stasera, 16 novembre 2020, andrà in onda la diciannovesima puntata della quinta edizione.

Grande Fratello VIP, cosa succede nella diciannovesima puntata

L’entrata di Selvaggia Roma nella casa ha portato scompiglio nella casa. Gli scontri sono cominciati non appena è finita la scorsa puntata. La neo-concorrente ha rivelato di aver conosciuto bene Enock e con lui avrebbe avuto un appassionante bacio. Lui nega, ma la questione è ancora tutta da chiarire.

Dayane Mello contro tutti: la modella continua a sentirsi sempre più sola e in conflitto con alcuni degli inquilini della casa. Il suo attacco contro Elisabetta Gregoraci non è passato inosservato, si attende un faccia a faccia di fuoco!

Pierpaolo Pretelli ha minacciato di abbandonare la casa dopo essersi sentito in colpa per non aver salvato il suo amico Andrea Zelletta, preferendo la Contessa Patrizia de Blanck al posto suo. L’ex tronista infatti è finito al televoto essendo stato l’ultimo concorrente rimasto in una catena di salvataggio avvenuta durante la puntata di venerdì.

Al televoto dunque, oltre Zelletta ci sono anche Massimiliano Morra e Dayane Mello. Questa sera uno dei tre concorrenti verrà eliminato.

CONCORRENTI

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Massimiliano Morra, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

GRANDE FRATELLO VIP: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Grande Fratello VIP andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

GRANDE FRATELLO VIP: SECOND SCREEN

Il GF Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.

Foto | Ufficio Stampa