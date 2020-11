Grande Fratello VIP è il reality show condotto da Canale 5 e in onda in prime time con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì sera su Canale 5. Il programma è condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. In studio gli opinionisti Enzo Ghinazzi in arte Pupo e Antonella Elia. Stasera, 13 novembre 2020, andrà in onda la diciottesima puntata della quinta edizione.

Grande Fratello VIP, cosa succede nella diciottesima puntata

Nuovi confonti fra gli inquilini della casa. Tra le questioni irrisolte ci sono i rapporti tra Francesco Oppini e Dayane Mello che pochi giorni fa hanno ritrovato la pace, ma sulla quale ci sono diversi punti interrogativi da risolvere. A proposito di questo Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno lamentato gli atteggiamenti della modella che non sopporta più.

Tommaso Zorzi ha avuto da ridire sul riavvicinamento di Oppini a Dayane, ma i due si sono ritrovati grazie ad una lettera di Francesco che ha riportato distensione. L’influencer si è scontrato anche con Massimiliano nella scorsa puntata.

Si parlerà ancora del legame tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci? Dopo le tempeste per continue incomprensioni sembra essere tornato il sereno.

Questa sera sarà la volta di una nuova entrata, si tratta di Selvaggia Roma.

Nella puntata di lunedì 9 novembre Stefania Orlando e Massimiliano Morra sono finiti al televoto, ma il verdetto dovrebbe decidere quale sarà tra loro il primo concorrente che andrà dritto alla nomination per l’eliminazione che dovrebbe avvenire lunedì.

CONCORRENTI

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Massimiliano Morra, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi.

Grande Fratello VIP: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Grande Fratello VIP andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

Grande Fratello VIP: SECOND SCREEN

Il GF Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.

Foto | Ufficio Stampa