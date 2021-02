Alfonso Signorini ha annunciato la novità durante la 42esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda, ieri sera, su Canale 5:

In quest’ultima settimana di messa in onda, approfitteremo per fare un test tecnico. Il live della casa andrà in onda 24 ore su 24, come sempre su Mediaset Extra, con la semplice differenza di una differita di qualche minuto. Intanto, ci allineiamo con altre edizioni del Grande Fratello che vanno in onda nel mondo, ma soprattutto vogliamo evitare, con questa lieve differita di qualche minuto, qualche spiacevole inconveniente. E’ un esperimento che, in un’ipotetica futura prossima edizione, vorremmo ripristinare.

E come ricordiamo, di “spiacevoli inconvenienti”, questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ne ha registrati in straordinaria quantità, tra bestemmie, frasi inopportune (a volte perdonate, a volte no) e termini spiacevoli (a volte perdonati, a volte no), fino ad arrivare al caso oggettivamente più grave riguardante Alda D’Eusanio, squalificata seduta stante dopo le gravi insinuazioni su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta che hanno comportato anche un’azione legale da parte della cantante.

Per tutelare i concorrenti (e non solo loro), per evitare i processi in studio in diretta (e questa sarebbe una bella notizia) e per evitare accuse di disparità di trattamento, quest’ultima settimana di GF Vip, quindi, verrà utilizzata per sperimentare la novità della leggera differita al fine di dare un taglio netto e definitivo alle squalifiche.

Si tratta di una scelta avveduta (non sono certo le squalifiche ad alimentare le dinamiche quindi se ne può fare tranquillamente a meno) che non snatura il senso del reality, considerando anche che le decisioni che hanno snaturato il format, nel corso degli anni, sono state ben altre.

Quella della lieve differita, inoltre, non è affatto una novità, non solo per quanto riguarda i reality anche per quanto concerne i grandi show, come gli Oscar o i vari “awards” nel mondo.