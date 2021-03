L’episodio risale allo scorso 23 ottobre 2020, alla puntata del Grande Fratello Vip 5 che ha visto Mario Balotelli ospite del reality show condotto da Alfonso Signorini, andato in onda su Canale 5, in questa stagione televisiva, per quasi 6 mesi.

Balotelli entrò nella casa di Cinecittà per incontrare il fratello naturale Enock Barwuah, uno dei concorrenti della quinta edizione. Durante l’incontro, il calciatore bresciano, attualmente in forza al Monza, si rivolse alla sua ex fiamma Dayane Mello con una battuta un po’ troppo “hot” che destò non poche polemiche sui social.

Il conduttore Alfonso Signorini, tardivamente, pretese le scuse da parte del calciatore, dichiarando, qualche giorno dopo, di non aver sentito la battuta durante la diretta.

Il Codacons, come si legge nel comunicato pubblicato oggi sul sito ufficiale, aveva presentato “formale esposto all’Agcom, chiedendo una sanzione verso la rete e il calciatore”.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di archiviare il caso, non procedendo, quindi, con nessuna sanzione ai danni di Mediaset.

Di seguito, trovate le motivazioni, sempre contenute nel comunicato sopraccitato: