Fresco di vittoria (di misura) contro la prima puntata della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, il Grande Fratello Vip 5 si avvia verso il gran finale, con un febbraio caratterizzato da doppi appuntamenti in prima serata e la finalissima fissata per il prossimo 1° marzo, per un totale di 44 puntate complessive.

In quest’edizione durata circa un eone, ovviamente, è accaduto di tutto: due prolungamenti, che hanno provocato ritiri e crisi isteriche all’interno della Casa, tre espulsioni, un paio di “scandali” riguardanti il sistema di votazione, espulsioni invocate e mai arrivate… Tutto ciò, ovviamente, ha contribuito alla riuscita di un’edizione che, per quanto fosse partita ottimamente con dinamiche interne da esplorare e analizzare, alla fine, ha dovuto cedere alla costante tentazione del gossip “esterno” per tirare avanti.

In tal senso, Walter Zenga, padre di Andrea Zenga, concorrente entrato “in corso d’opera”, e Alba Parietti, che ha avuto uno screzio a distanza con Maria Teresa Ruta, sono stati gli assi che il GF Vip ha calato, durante la puntata di ieri, per contenere lo show di Milly Carlucci.

E a proposito di Alba Parietti, una nuova polemica, esplosa in queste ore, riguarderebbe anche la showgirl e conduttrice, madre di Francesco Oppini, ex concorrente di quest’edizione, perché, stando ad una serie di segnalazioni condivise su Twitter, Andrea Zelletta, tra i concorrenti “storici” di quest’edizione, avrebbe avuto un breve scambio di parole con la Parietti, riferendo, ovviamente, tutto il contenuto della veloce chiacchierata nella Casa.

Ora, il Grande Fratello, da decenni, vive e sopravvive di input esterni, quindi, non ci sarebbe neanche da scandalizzarsi ma un ospite che parla con un concorrente, così, come se nulla fosse, in effetti, fa ridere per quanto è paradossale.

Come diceva Victoria Cabello tanti anni fa, al GF Vip, ormai… vale tutto!

Alcuni telespettatori hanno condiviso su Twitter le parole di Andrea Zelletta, riprese dal sito di Novella 2000:

Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!

Tanto per cambiare, in molti stanno inutilmente invocando la squalifica. Andrea Zelletta, tra l’altro, ha già ricevuto un provvedimento disciplinare per aver rivelato fatti “esterni” all’interno della Casa, durante un periodo di assenza durato circa un giorno.

Ma invocare squalifiche, se non per fatti palesi e gravi, è inutile: il GF non è più un game da anni, ormai.