Grande fratello vip 5: domani sera faccia a faccia Maria Teresa Ruta – Alba Parietti

Nell’ultima puntata del Grande fratello vip 5 andata in onda lunedì scorso Maria Teresa Ruta ha raccontato un gustoso episodio accaduto anni fa ai margini di una edizione di Miss Italia. In quell’edizione del concorso condotto da Fabrizio Frizzi era Presidente di giuria l’attore francese Alain Delon (insieme ad Alberto Tomba), la Ruta racconta che durante una cena collaterale a quella manifestazione era a tavola proprio accanto al bell’attore francese. Poi però la Ruta dice che dopo essere tornata dal bagno ha trovato al suo posto Alba Parietti, che quindi le avrebbe rubato il posto e sopratutto la compagnia di Delon.

Poi però la Ruta racconta di essersi rifatta visto che l’attore francese l’ha poi invitata a bere qualcosa post-cena. Alba Parietti interpellata da “Casa Chi” il magazine social della prestigiosa rivista di gossip made in Mondadori, ha voluto subito puntualizzare su ciò che è stato raccontato dalla Ruta al GF vip, ecco cosa ha detto :

Con Alain Delon? Non mi sarei mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata. Quella sera io, Tomba e Delon eravamo i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere qualcun altro. Com’è lui? Dico solo che il mio ego in confronto al suo non è nulla! Siamo molto amici, lui stesso ha ammesso di avermi corteggiato sempre, ma io non ho mai corrisposto. Poi, quando mi sono messa con il suo migliore amico è svenuto proprio prima di andare in onda in un programma di Maria De Filippi…