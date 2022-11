Pamela Prati è stata la concorrente eliminata della sedicesima puntata del Grande Fratello VIP. Ha avuto meno preferenze dal pubblico (è uscita con il 27% del televoto) rispetto a Giaele de Donà e Attilio Romita. Non appena arrivata in studio la showgirl non è sembrata abbattuta, anzi! Ha potuto riabbracciare Marco Bellavia (con cui ha iniziato ad instaurare un rapporto d’amicizia molto speciale all’interno della casa) e tra i due è scattato il bacio!

Tutto è avvenuto a sorpresa, proprio mentre Alfonso Signorini stava per rivolgere una domanda. La regia di Alessio Pollacci mette in diffusione la celebre Reality di Richard Sanderson, colonna sonora de Il tempo delle mele. Bellavia era stato furbescamente nascosto all’entrata della Prati in studio per poter lavorare alla sorpresa. Ebbene, l’effetto è riuscito alla perfezione.

L’ex concorrente del GF VIP sbuca dal fondo dello studio, Pamela non appena lo vede arrivare corre all’impazzata verso di lui. Bellavia prima l’abbraccia e due secondi dopo la bacia davanti ad un pubblico incredulo.

Signorini stesso rimane senza parole: “Sono contento di aver fatto incontrare due persone che si meritano il bene della vita. Pamela la conosco da una vita, prima dell’inizio del GF VIP mi chiese se avessi parlato con qualcuno che potesse innamorarsi di lei. Le risposi sì. Non avrei mai immaginato che voi due potevate condividere qualcosa insieme. Godetevela!”

Grande Fratello VIP 7, Marco Bellavia a Pamela Prati: “Io e te potremmo innamorarci”

Qualche ora prima del bacio e pochi istanti prima del verdetto che ha visto Pamela eliminata dal gioco, Marco è “entrato” nella casa per un primo regalo alla showgirl. “Entrato” perché, non potendo essere presente in carne e ossa, il GF VIP ha escogitato la novità di questa edizione: la Magic Box. Pamela viene mandata nella Mystery Room (raramente utilizzata per queste visite), davanti a lei è posizionato un box ad altezza umana dove viene proiettato l’ologramma di Marco Bellavia.

Bellavia parla con Pamela : “Sei una donna fantastica, io ti ho guardata sempre. Io sono qua fuori, se tu starai dentro, io ti aspetterò. Io e te potremmo sempre innamorarci. Se tu esci stasera ci facciamo subito due giorni insieme.” Lei senza pensarci troppo risponde: “Ci sto assolutamente! Bellavia, ti adoro!“.