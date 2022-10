Sarà ancora la vicenda legata a Marco Bellavia uno dei temi forti della sesta puntata del Grande Fratello VIP in onda stasera alle 21:40 su Canale 5. A quasi una settimana dall’abbandono del concorrente, rimangono i cocci del caso che ha scosso in primis l’opinione pubblica e solo in un secondo momento i concorrenti reclusi nella casa (troppo tardi, comunque).

Come abbiamo avuto modo di riassumere poche ore fa, fino ad ora le conseguenze sono state: l’espulsione di Ginevra Lamborghini per una grave affermazione, l’eliminazione di Giovanni Ciacci nata da un televoto flash nella quale sono stati coinvolti altri 3 concorrenti: Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi, tra gli accusati dal web e dal GF per altre vergognose frasi. Ultima mossa, in ordine di tempo, è quella del Codacons che ha presentato un esposto alla Procura di Roma e all’AgCom contro il GF VIP in seguito a “gli atti di bullismo ai danni di Marco Bellavia”.

Arriviamo dunque alle ultime ore, Marco Bellavia si è mostrato sorridente sui social. Sta meglio e lo ha confermato lui stesso, prima con una clip insieme a suo figlio e poi con il suo manager Tony Toscano: “Avevo bisogno di riordinare le idee“.

Oggi dall’AdnKronos si sono apprese due notizie. Toscano, rilasciando un’intervista all’agenzia ha aperto alla possibilità di un rientro nella casa, pur avvisando: “La cosa principale adesso è la salute di Marco, ora è a casa tranquillo e sereno la produzione spinge affinché rientri nel programma, tra qualche settimana decideremo. A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita, perciò non escludiamo niente“.

In mattinata Federica Panicucci a Mattino cinque ha avvertito i telespettatori di un imminente ritorno di Bellavia già nella serata di oggi: “Romperà il silenzio e parlerà ad Alfonso Signorini, ci saranno rivelazioni clamorose“. A seguire è arrivata la smentita dall’AdnKronos che scrive testualmente: “contrariamente a quanto annunciato da Federica Panicucci nel suo spazio dedicato al reality, l’ex conduttore di ‘Bim Bum Bam’ non ci sarà“.

A ripulire il campo dai dubbi ci ha pensato Alfonso Signorini che, in collegamento dallo studio del Grande Fratello VIP, al termine del daily di oggi in onda su Canale 5: “Stasera (ed è questa la notizia vera) per la prima volta dalle sue parole comprenderemo qual è il suo stato d’animo“.

A questo punto non è da escludere un collegamento video o un semplice videomessaggio da parte di Bellavia, lo si scoprirà in puntata.