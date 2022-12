Durante la puntata speciale del Grande Fratello VIP in onda sabato 10 dicembre 2022 su Canale 5, Attilio Romita è stato coinvolto in un caso dove lui è protagonista insieme a Sarah Altobello. Il giornalista negli ultimi giorni è apparso sempre più vicino all’influencer nonché personaggio di punta dei salotti di Canale 5.

Alfonso Signorini ha introdotto l’argomento lanciando un filmato in cui Romita fa dei complimenti sulla Altobello e al contempo la concorrente si confida con alcuni inquilini della casa affermando di essere particolarmente attratta da Attilio senza escludere il desiderio di voler andare a letto con l’uomo. Sarah non ha fatto bene i conti con la realtà delle cose: Attilio Romita infatti è fidanzato con Mimma Fusco da 7 anni (lui la chiama affettuosamente Mimmuzza).

L’avvicinamento improvviso tra i due vipponi nella casa ha mandato su tutte le furie l’imprenditrice pugliese che ha commentato sarcasticamente sui social gli sviluppi. Frasi come “Divertiti, ora sei libero” e “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. Scusate, ma il triangolo con Sarah no” sono arrivate alle orecchie di Attilio, chiamato in Mystery Room per essere informato sulle reazioni arrivate dalla sua compagna. Non appena letti i messaggi, il volto di Romita si incupisce: “L’ha presa male, mi dispiace. Ho sbagliato e le chiedo scusa, non credo che l’amore che ci lega possa finire per una gag del genere”.

Attilio non crede che da parte di Mimma ci sia intenzione di rompere il rapporto ““A questa cosa non ci posso credere”, ma corre subito ai ripari per allontanare lo spettro della crisi: “Oltre alle scuse le voglio far arrivare un messaggio: sappia che non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo”.

Sarah Altobello è intervenuta in un secondo momento: “Mi dispiace molto, le vorrò porre le mie scuse anche di persona”, intanto Signorini ha invitato formalmente Mimma Fusco in trasmissione per un confronto diretto con il suo compagno e (magari) anche con l’influencer, soprattutto dopo l’ultimo tweet al vetriolo contro Attilio (seppur non nominandolo) che recita testualmente: “Rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte, meglio un ragioniere che un cafone“. Non benissimo.