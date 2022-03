Siamo agli ultimi metri del Grande Fratello Vip 6 e questa sera saranno annunciati i nomi dei finalisti del programma. Dopo il televoto flash della scorsa puntata che ha visto l’eliminazione di Soleil Sorge, questa settimana, la concorrente è tornata all’interno della casa per un confronto con i suoi ex coinquilini della Casa.

“Qualche conto è rimasto in sospeso…” ha anticipato Alfonso Signorini durante il collegamento in diretta, per annunciare il ritorno dei Soleil, pronta per un faccia a faccia. Durante la clip trasmessa, Delia ha sottolineato, nei giorni scorsi, di essere felice che a rimanere in casa sia stato Davide e non la Sorge. E parlando con la Duran, la Signorini ha bacchettato la compagna di Alex Belli, sottolineando a chi deve la sua presenza nel talent show a difendendo Solei tacciata di “non aver dato tanto alla casa” rispetto a Davide:

“Se tu sei in questo programma è merito di Soleil e non merito tuo”

Manila ha sottolineato che aver indicato Soleil per la finale non è stata affatto strategica, idem Lulù.

Manila, Jessica e Lulù sono state poi invitate ad andare in giardino dove, ovviamente, hanno trovato Soleil ad aspettarle. Immancabile il consueto freeze…

“Allora, siete felici di rivedermi? Siete meravigliose, vi aspettavate una sorpresa da me? Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa, per farvi un grandissimo In bocca al lupo. Siete alla finale. Dopo tanto vissuto ci siamo arrivati insieme, dovete essere solo fieri, ci tengo a dare il mio affetto più grande ad alcuni. E resto con voi perché sono anche io con voi in finale!”

“Se veniamo al sodo, ci fai un piacere…” è intervenuto Signorini, in diretta al Grande Fratello Vip 6, puntando al confronto “tanto atteso”:

“Ho visto che avete parlato tanto di me, a prescindere ognuno di voi ha lasciato segni indelebili dentro di me. Comprendo quello che state a pensare o dire. Alfonso, so che non è quello che vorresti dirmi dire… ” ha continuato la concorrente, sorridente e felice.

“Eri [email protected] nera in quei momenti, mi dici perché?” ha incalzato il conduttore.

“In quella nomination hanno scelto di mandarmi proprio quando c’era la possibilità di essere eliminata. Ma va benissimo così anche questo, l’importante è che il mio spirito sia rimasto con voi… nel bene e nel male. Ti dico la verità, voglio ringraziarli per tutto quello che hanno fatto. Non avete idea di che meraviglia c’è fuori!”

Sonia è intervenuta:

“Ho un’impressione… che tu sia uscita fuori, hai visto quanto è bello stare fuori e sei già oltre rispetto a loro, cercando di essere più carina e affabile di quello che in realtà saresti…”

“Non me ne può fregare di meno… Capisco le cose e i pensieri contrastanti, capirete quello che avere fatto, tutti” ha confermato la Sorge, ribadendo di non essere più interessata allo scontro. Poi ha continuato:

“Sono rimasta delusa in alcuni momento di mia debolezza. Ci sono state persone che mi hanno sempre difesa a spada tratta, però lo si fa in amicizia e amore. Ho sempre detto, anche in puntata, le cose che vi avevo detto di persona, a differenza di alcune di voi”

“Tante volte ci hai attaccati in puntata…” ha ribattuto Lulù. “Era veramente palese che molte volte avevamo ragione”

“In questi giorni sono andata oltre, non ne avete idea…” ha anticipato Soleil.

Adriana ha preso parola:

“Siamo tutti stupiti, è come se avessi fatto un bagno di bontà… Sei uscita, hai i tuoi affetti vicino, una realtà davanti che hai visto, è fantastica… Ti vediamo con occhi completamente diversi, lo studio qua è attonito… Ci aspettavamo un confronto da leonessa…”

“Adesso non c’è più nulla qua dentro che mi tocca” ha ribattuto la Sorge, indifferente.

“Se avesse grondato melassa, non sarebbe arrivata fino a questo punto” ha chiuso, dallo studio, Signorini, dando la parole “fine” a questo confronto assente.