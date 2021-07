Carmen Russo e Davide Silvestri, due tra gli ex concorrenti della prima, storica, edizione de L’Isola dei Famosi, potrebbero partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, in onda in autunno su Canale 5. La notizia è stata pubblicata dal blog di Davide Maggio.

Per Carmen Russo, si tratterebbe di un ritorno al GF Vip, considerando che la showgirl già prese parte alla seconda edizione del reality show. Quella dei ritorni è una caratteristica, ormai, dei GF Vip targati Alfonso Signorini: nella quarta edizione, infatti, fu Valeria Marini a tornare nella casa di Cinecittà mentre, nella scorsa edizione, furono addirittura tre, i concorrenti che ne fecero ritorno ossia Giulia Salemi, Cristiano Malgioglio e Stefano Bettarini.

Davide Silvestri, invece, è noto principalmente per la soap opera Vivere, attualmente in replica nel palinsesto notturno di Canale 5.

Dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, risalente al 2003, l’attore, che oggi ha quarant’anni, ha preso parte a diversi progetti sia televisivi che cinematografici. Tra le fiction alle quali ha preso parte, ricordiamo Capri 2, Fratelli Benvenuti, Ti amo troppo per dirtelo, Benvenuti a tavola – Nord vs Sud, Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Squadra mobile.

Negli ultimi anni, la sua carriera ha avuto una battuta d’arresto e il Grande Fratello Vip 6 potrebbe rivelarsi una buona occasione per rinverdire la propria popolarità.

La doppietta GF Vip-Isola, poi, ormai, non si nega a nessuno e Davide Silvestri, se dovesse varcare la soglia della porta rossa, entrerebbe a far parte della folta cerchia di vip che hanno partecipato ad entrambi i principali reality show italiani. Tra questi, troviamo Valeria Marini, Stefano Bettarini, la precitata Carmen Russo, Aida Yespica, Ignazio Moser, Cristiano Malgioglio, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Carmen Di Pietro, Walter Nudo, Le Donatella, Francesco Monte, Lory Del Santo, Ivan Cattaneo, Ela Weber, Alessandro Cecchi Paone, Valerio Merola, Lisa Fusco, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Antonella Elia, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Fabio Testi, Andrea Montovoli, Dayane Mello, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta, Cecilia Capriotti, Filippo Nardi, Patrizia De Blanck, Paolo Brosio e Flavia Vento.