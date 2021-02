Grande fratello vip 5: stasera la reunion degli Zenga

Uno dei momenti più belli e toccanti di questa edizione del Grande fratello vip 5 e forse non solo di questa edizione, è stato il confronto faccia a faccia fra Andrea Zenga ed il padre Walter. E’ stato il momento più visto di quella serata del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini, ma questa non è la cosa più importante, è stato umanamente parlando un momento molto bello, perchè alla fine della fiera la famiglia è tutto. La famiglia non solo è il punto di origine di ogni individuo, ma è anche l’elemento d’elezione del sentimento principe, cioè dell’amore. Mettere fine ai conflitti fra gli elementi di questo che è il pezzo più importante di ogni società, è mettere fine ad ogni tipo di conflitto, perchè la vita di tutti parte da lì.

Madre Teresa di Calcutta diceva a chi le chiedeva cosa si può fare per la pace nel mondo: “Torna a casa e ama la tua famiglia”. Ed in qualche modo è proprio questo che tenterà di fare il Grande fratello vip 5 stasera, metterà cioè a confronto Andrea Zenga e suo fratello Nicolò con il padre Walter. Un incontro questo che si annuncia molto toccante e pieno di significati. Del resto non è un caso che è proprio sui conflitti in famiglia ed il tentativo di sanarli che nasce e diventa quello che è, ovvero il programma più visto della nostra televisione, C’è posta per te, il blockbuster di Canale 5 ideato, condotto e diretto da Maria De Filippi.

Appuntamento dunque stasera subito dopo Striscia la notizia per una nuova puntata del Grande fratello vip 5 che oltre documentare le consuete dinamiche interne fra i concorrenti del programma, avrà al centro l’incontro di Walter Zenga con i sui due figli e in tutto questo va sottolineata la grande intelligenza della madre dei due ragazzi, Roberta Termali, che in questo frangente ha voluto farsi da parte e permettere che un padre si ritrovi con i suoi due figli con cui aveva in qualche modo perso i contatti.