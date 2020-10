Grande Fratello Vip 5: tre nuovi concorrenti “strategici” nella casa

Quella di domani lunedì 19 ottobre 2020 non sarà una puntata come le altre del Grande fratello vip 5. Sono in arrivo infatti grandi novità, nello specifico ci saranno nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. In questi giorni, dopo l’annuncio fatto dal conduttore e condottiero del Gf vip Alfonso Signorini rispetto a questi nuovi ingressi, il web si è scatenato nel cercare di individuarne i nomi.

TvBlog è in grado di anticiparvi chi e quanti effettivamente saranno questi nuovi concorrenti. Partiamo dal dirvi che i concorrenti che entreranno nella casa del Gf domani sera saranno tre. Si parte da una vecchia e cara conoscenza del mondo del reality show nostrano avendo fatto parte del primo Grande fratello vip, ma anche di Ballando con le stelle, L’isola dei famosi e Temptation island, ovvero Stefano Bettarini, anticipato dal blog di Davide Maggio nei giorni scorsi.

Bettarini innescherebbe tutta una serie di dinamiche all’interno della casa avendo avuto un flirt con Dayane Mello, ma si parla anche di una storia fra lui ed Elisabetta Gregoraci prima che lei si sposasse con Flavio Briatore. Il secondo nuovo ingresso sarà Giulia Salemi (come anticipato da CheTvFa), pure lei ex concorrente del Gf vip e con una storia alle spalle con il bello e bravo Francesco Monte. La Salemi è attualmente single, ma pare abbia messo gli occhi su Andrea Zelletta.

Il terzo ed ultimo ingresso della puntata di domani sera del Grande fratello vip 5 risponde al nome di Selvaggia, ma il cognome non fa Lucarelli ma Roma. Selvaggia Roma è una nota modella ed influencer, è diventata nota grazie a Maria De Filippi che l’ha scelta come concorrente del varietà Temptation island dove ha partecipato in coppia con Francesco Chiofalo nell’ormai lontano 2017. Selvaggia trova nella casa Pierpaolo Petrelli ed Enock Balotelli con cui si dice abbia avuto delle storie.

Questi sono due i tre nuovi ingressi previsti nella puntata di domani, lunedì 19 ottobre 2020, del Grande fratello vip 5. TvBlog è in grado di aggiungere che sono previsti altri sette nuovi ingressi ad inizio dicembre, visto che, come annunciato proprio da noi, il programma andrà avanti fino a febbraio, con la finale prevista per l’8 di febbraio.

Le doppie puntate (lunedì e venerdì) del Grande fratello vip 5 proseguiranno fino al 20 di novembre (giorno questo del debutto su Rai1 di The voice senior con Antonella Clerici) per proseguire poi per tutto il mese di gennaio per un totale di 36 prime serate (il reality show più lungo della storia della televisione).