Giulia Salemi è stata ospite nella puntata odierna di Verissimo. La modella italo-palestinese da oltre un milione di follower su Instagram ha posto l’accento su Tommaso Zorzi, che l’ha paragonata alla cantante Amy Winehouse. La diretta interessata tuttavia non ha affatto gradito l’accostamento:

Giulia Salemi ha poi chiarito alla conduttrice Silvia Toffanin la natura del rapporto con l’influencer meneghino, sottolineando che Zorzi l’aveva definita “una conoscente” nel corso del reality show.

La modella ha detto che si sono sempre considerati amici, anche se si erano create situazioni a lei incomprensibili, tale per le quali Zorzi le aveva risposto in maniera secca e fredda. Il milanese secondo lei non sarebbe stato consapevole di questa amicizia, al punto da considerarla appunto una conoscente alla fine del percorso nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini. La ragazza si è quindi detta ferita, ma consapevole di dover accettare la realtà senza vivere di aspettative, al fine di migliorarsi e crescere.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha quindi ritenuto ingiusto l’accostamento con l’artista scomparsa a 27 anni:

“Non so dirti il motivo, può sembrare che sia sopra le righe, ma non reggo l’alcool, bevo due calici di vino e sto male. Ogni settimana avevamo una serata a tema, con quattro bottiglie di vino per dieci persone. Non trovavo necessario un paragone del genere con una cantante che ha avuto una storia completamente diversa. Non so se vincerà, spiace in quanto nonostante quello che è successo, che mi ha dato una chiara idea del nostro rapporto. O una chiusura definitiva o l’inizio di un nuovo rapporto”.