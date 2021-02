Siamo qui per raccontarvi un nuovo sfondone evitabile al Grande Fratello VIP? Sì, proprio così. Quindi da una Samantha de Grenet che dà dell’autistico ad Andrea Zelletta per la troppa memoria, si passa a Tommaso Zorzi che ne ha combinata un’altra delle sue senza rendersi conto che un passo falso a pochi giorni dalla finale della quinta edizione del reality show potrebbe combinare il patatrac generale. Che spesso e volentieri si parli dell’influencer dentro e fuori dalla casa non è più una novità, il personaggio e la persona Zorzi hanno certamente confermato che l’animo da intrattenitore c’è tutto.

Ma quel suo lato graffiante spesso lascia spazio a qualche scivolata che è inevitabile. Ne ha fatto ammenda dei suoi errori, proprio pochi giorni fa quando davanti ad Alfonso Signorini ha sottolineato quanto l’esperienza del GF lo abbia forgiato caratterialmente, nonostante i tanti errori fatti. Quello di cui vi parliamo è un errore a tutti gli effetti, lo è soprattutto per certi riferimenti anche discutibili, se vogliamo.

Tommaso da qualche tempo ha un nuovo bersaglio da colpire e quel bersaglio si chiama Giulia Salemi. Il concorrente si è lasciato andare ad una battuta poiché a suo dire la Salemi berrebbe troppo vino: “Giulia è tipo Amy Winehouse. Non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce“. Giulia chiaramente si trova lontana da Tommaso che insiste e dice: “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo perché altrimenti, uscita da qua, dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi“.

Ecco la parte in cui Tommaso dice che Giulia è Amy Winehouse e che la devono portare a San Patrignano #GFVIP #prelemi pic.twitter.com/C4mrOM9aX4 — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) February 18, 2021

Semplice battuta? Oppure un’offesa evitabile? Le fandom – come al solito – si dividono in due fazioni, ovvero tra quelli che ritengono l’espressione irrispettosa nei confronti di chi sta attraversando reali problemi di dipendenza dall’alcol, chi reputa che certi riferimenti come alla cantante Amy Winehouse (morta nel 2011 e spesso citata nell’arco della sua carriera per i suoi trascorsi legati ai problemi d’alcolismo) e chi, invece, salvaguarda Zorzi semplicemente bypassando la frase come semplice ironia.

Se se ne dovesse parlare durante la puntata in onda questa sera, sarà difficile pensare che al concorrente possa essere revocato il titolo di finalista (Zorzi è stato ufficialmente proclamato finalista lunedì scorso), o comunque ci viene complicato credere che possa essere presa una misura molto dura oltre un richiamo di Signorini. Ma si sa, il GF insegna: tutto può accadere.