Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata, condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.

Le anticipazioni dell’undicesima puntata

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, andrà in onda l’undicesima puntata della quinta edizione del GF Vip.

I concorrenti attualmente presenti nella casa di Cinecittà sono i seguenti: Dayane Mello, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi.

I 4 concorrenti in nomination questa settimana sono Andrea, Guenda, Maria Teresa e Matilde.

Nella puntata di stasera, ci sarà un’eliminazione.

Per quanto riguarda gli argomenti che verranno trattati durante la serata, si parlerà dello scontro, avvenuto in questi giorni nella Casa, tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, del bacio ironico tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, del tentativo di bacio di Pierpaolo Pretelli alla Gregoraci e di Stefania Orlando delusa da Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip 5: dove vederlo

L’undicesima puntata andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:45.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

Altri contenuti video sono disponibili sul sito ufficiale del reality show.

Grande Fratello Vip 5: Second Screen

Grande Fratello Vip è presente sul webcon il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip.

Grande Fratello Vip ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

