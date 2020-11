Grande fratello vip 5: Alba Parietti entra nella casa

Puntata decisamente ricca quella che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5 del Grande fratello vip 5. Vi abbiamo dato conto nella notte di ciò che è avvenuto ieri nella casa più spiata d’Italia e che ha riguardato la new entry Stefano Bettarini. L’ex giocatore della Fiorentina si è lasciato scappare infatti una bestemmia, cosa questa che è stata ovviamente vista dalla produzione del programma e non solo.

Sul web infatti è subito montata la polemica chiedendo al gruppo che confeziona il reality show provvedimenti disciplinari per il vip in questione. Questa sera dunque molto probabilmente Stefano Bettarini ad inizio puntata verrà squalificato. Ma la puntata di questa sera vivrà un momento piuttosto interessante grazie ad un confronto che vedrà protagonisti alcuni elementi della casa con un personaggio del mondo dello spettacolo nostrano molto noto.

Vi possiamo anticipare infatti che stasera Alba Parietti entrerà nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto diretto con il figlio Francesco Oppini, insieme a Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Il tutto è riconducibile alle frasi sessiste usate in passato nel corso del programma da Francesco, ma anche ad alcune situazioni avvenute nella casa negli ultimi giorni che hanno visto protagonisti proprio Francesco e Dayane quando quest’ultima gli ha espresso dubbi rispetto alla sua eterosessualità.

Il dubbio lanciato dalla Mello riguarda il rapporto di amicizia molto stretto che è nato nella casa fra Tommaso e Francesco e ai baci che i due ragazzi si danno. Confronto stasera fra Alba Parietti, il figlio Francesco, Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

L’appuntamento dunque è fissato stasera a partire dalle ore 21:40 circa, dopo la consueta puntata di access time di Striscia la notizia con la nuova puntata del Grande fratello vip 5, come sempre diretto e condotto da Alfonso Signorini e con la partecipazione degli opinionisti Pupo ed Antonella Elia.