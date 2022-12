“Saremo in grado di gestire questa complicatissima situazione?” chiede Alfonso Signorini a inizio puntata del Grande Fratello Vip 2022, di lunedì 12 dicembre, mentre il pensiero unico è una solo: “Ma quale?“. Scopriremo, poi, a fine serata che il suo era un presagio e riguardava il rientro in casa di Charlie Gnocchi, grazie al biglietto di ritorno. Ma vediamo insieme che cosa è accaduto in questa puntata…

Charlie Gnocchi e Attilio Romita “crocifissi in sala mensa”

Il televoto era già stato chiuso – come sottolineato da Alfonso Signorini – quando Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono finiti al centro delle polemiche degli ultimi giorni, ‘crocefissi in sala mensa’ di memoria fantozziana. Il primo caso affrontato è stato quello tra Charlie Gnocchi che è riuscito a discutere, in toni accesi, con chiunque. Da Edoardo Tavassi a Daniele Dal Moro passando anche per Antonino. E forse pure con una signora che passava, per caso, all’esterno della Casa del Grande Fratello. Nei giorni scorsi baruffe e poi in puntata, un clima rilassato come quando ti suonano per una raccomandata della Agenzia delle Entrate. “In lui avevo visto il buono” o “Il suo gioco è sempre lo stesso” sono i modi eleganti per ribadire come non si sopportino più. Charlie resta abbastanza diplomatico, nelle risposte, senza mai farsi scalfire troppo. Tutti quanti non lesinano accuse o critiche nei suoi confronti ma lui non cede alle provocazioni, rimanendo in equilibrio sulla fune.

Poco dopo, è stato il turno di Attilio Romita. Già sabato scorso, mentre tutti salutavano felici e garruli per essere in prima serata, proprio il giornalista è stato al centro di un argomento delicato: l’avvicinamento con Sarah Altobello, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Alcune battute e certi comportamenti sono apparsi ambigui al pubblico e anche alla compagna dell’uomo che, da casa, ha assistito alla complicità tra i due. Mimma, la sua fidanzata, non ha gradito. Anzi, diciamo pure che si è palesemente inca*zzata come un puma, via social, criticando fortemente il comportamento dell’uomo. Lui si è scusato, ha ribadito l’amore per lei, si è cosparso il capo di cenere, ha sottolineato come non abbia mai messo in discussione l’amore che prova nei suoi confronti. Nella puntata di ieri, dopo quella bufera, ecco, amorevolmente, una clip del giornalista mentre, in confessionale, dichiara, su Sarah Altobello:

“Non potrei andare in giro con una compagna così fru fru… ho bisogno di una compagna con un background più elevato…. se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male”.

Apriti cielo. Indignazione generale, anche comprensibile, soprattutto da parte della stessa Altobello che è rimasta pietrificata. In casa tutti si sono scagliati contro il giornalista. Mancava poco che qualche cameraman spegnesse tutto in segno di protesta e che Twitter rendesse trend topic #JusticeForSarah. Con voce quasi tremante, Romita ha cercato di spiegarsi dicendo che aveva solamente risposto alla domanda “Sostituiresti Mimma con Sarah?“. Ma anche dopo questa giustificazione, lo sguardo di disapprovazione dei presenti non sarebbe potuto peggiorare nemmeno se Attilio Romita avesse fatto irruzione in un oratorio e avesse urlato “Bambini, Babbo Natale non esiste!“.

Scosso dalle polemiche nate, Romita è stato invitato ad andare in una stanza della Casa per poter ascoltare una lettera della compagna Mimma, indirizzata a lui. Un ramoscello d’ulivo a sorpresa dopo la tempesta appena passata? Manco per sbaglio. La donna gli ribadisce tutti i dubbi, si chiede che futuro potrebbero avere fuori dalla casa una volta terminata l’esperienza nel reality show e gli puntualizza, più volte, tutte la sua delusione. Mancava solo il Post Scriptum del gatto di famiglia che si vergognava di lui e implorava una nuova adozione.

Ginevra Lamborghini ritorna (ancora) nella Casa del Grande Fratello Vip 2022

Ginevra Lamborghini è tornata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. No, questa volta non per l’ennesimo incontro chiarificatore con Antonino, bensì per poter trascorrere qualche giorno tra le mura di Casa. Ospite, non concorrente. Anche perché, come ricordiamo tutti, era stata squalificata dal gioco dopo il caso Bellavia, scusandosi, tra i singhiozzi, in studio. Poi la situazione era rientrata e, anche se squalificata, si è seduta, come tutti gli altri, in studio. Da allora quasi ogni settimana la processione Studio/Casa Gf Vip per fare una sorpresa ad Antonino. Confronto che – musichetta d’atmosfera in sottofondo – si concludeva a tarallucci e vino, senza nulla di chiaro e un “mi raccomando, sì, anche tu, ciao“. Anche perché, di concreto, tra loro non era nato ancora nulla. Sarebbe potuto accadere? Chissà. Ma non sono quelle domande per cui ci svegliamo nel cuore della notte, diciamocelo. Ma, per la gioia dei #gintonic (non il cocktail ma il nomignolo dei fan della coppia e questa volta non sono ironico…), ecco il rientro, dopo la quarantena, per l’ennesimo confronto chiarificatore.

Prima di annunciare il suo ritorno, però, la decisione di mettere alla prova (ancora…) l’interesse di Antonino per Ginevra. In giardino, a distanza di pochi metri, ecco i due uno di fronte all’altro. Da subito emozioni e commenti viscerali nel vederla (“I capelli son cresciuti, il trucco è bello, gli abiti anche...”) Il ragazzo poteva scegliere se uscire con lei e abbandonare il gioco. Mentre nell’aria tutti pensavano stesse per fare il gesto dell’ombrello, con timidezza, Antonino ha ammesso che NO, non voleva lasciare il gioco. E diciamocelo. Perché mai avrebbe dovuto?!

Comunque, poco dopo, fine del teatrino ed ecco l’annuncio dell’ingresso della Lamborghini.

Attesissimo, tra l’altro, dallo stesso Antonino che, di fronte a Gioele, Oriana e la povera Ginevra, alla domanda “Chi è la donna che ha un posto speciale nel tuo cuore?” ha scelto Gioele.

Segue diapositiva della gioia di chi si è fatta per settimane la spola Studio/GfVip (ad un passo dal parlare con Antonino se nell’amatriciana ci volesse la pancetta o il guanciale), giorni di isolamento per quarantena, per poi sentire “GIOELE” dalla bocca di Antonino.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, i neosposi ospiti

“L’amore esiste, ragazzi!” ci ha fatto sapere Francesca Cipriani, ospite insieme al suo amato Alessandro Rossi, all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Una frase che ai telespettatori single, a pochi giorni da un Natale senza una dolce metà accanto, avrà sicuramente dato speranza per il futuro.

Vestiti come nel giorno del loro matrimonio, i due hanno salutato i concorrenti, invitati ad uscire fuori e freezati (anche se lo erano già, vista la temperatura di queste ore). Mentre probabilmente si domandavano il perché di tale incontro, ecco arrivare Alfonso Signorini accanto ai novelli sposi. Assente giustificato alle loro nozze (come da lui stesso sottolineato), ha fatto leggere due promesse di matrimonio ironiche e poi ha svelato la sorpresa per tutti: l’arrivo di Katia Ricciarelli. “Perché?” vi starete chiedendo. Lei, insieme a Signorini, erano stati invitati al matrimonio ma, per ragioni di forza maggiore, non si sono presentati. Ed ecco così il regalo per la coppia: l’Ave Maria cantata dal soprano. Solo che, invece che in Chiesa, è stato intonato all’esterno di Cinecittà. Tra i palloncini a terra e i cameraman, poco distanti dalla Tuscolana.

Qui sopra un’immagine della neosposa durante l’esibizione.

I concorrenti vip hanno applaudito e apprezzato quel momento. Ancora di più forse quello dopo quando hanno potuto fare ritorno all’interno della Casa abbandonando i 2 gradi esterni.

Il rientro di Charlie Gnocchi

Tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita ad essere eliminato è stato il primo. Ha così preso il bussolotto, salutato i pochi con cui ancora non aveva litigato ed è tornato in studio. E lì il colpo di scena, al grido di “Uscire dalla porta e rientrare dalla finestra”.

Dopo aver aperto il bussolotto, ecco apparire il messaggio “Rientri in gioco”. L’entusiasmo nello sguardo del concorrente era pari a quello di chi, single, cerca casa e sta leggendo il prezzo degli affitti a Milano città. o di chi sente dire dal proprio medico “Ma quest’anno la colonscopia, come esame di routine, non l’abbiamo ancora fatta?”. Che poi è, più o meno, la stessa cosa. Dopo qualche secondo di smarrimento e aver pensato probabilmente che fingersi morto non lo avrebbe aiutato, ha salutato tutti e, con la voce spezzata, ha fatto rientro in Casa. Questa volta ha anche scampato il televoto. Sì, perché le nomination erano già state fatte.