Sorpresa per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di lunedì 12 dicembre con l’arrivo dei neo sposi, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Ma, più che altro, la sorpresa vera e propria è arrivata proprio per la coppia. Ma andiamo per ordine…

Alfonso Signorini ha mostrato una clip in modalità fiabesca incentrata proprio su Francesca Cipriani, ex concorrente della scorsa edizione del reality show, innamoratissima già ai tempi del suo Alessandro. Indelebile nella memoria di tutti, la disperazione della showgirl nel non poter abbracciare il suo fidanzato, quando riuscì a vederlo per pochi minuti, all’esterno della Casa, durante la sua permanenza nel programma (per questioni legate al Covid). Ma, il “vissero felici e contenti” è arrivato e la coppia, pochi giorni fa, si è finalmente sposata. Ma, come noto nella cronaca rosa, tra gli invitati, due assenti giustificati: Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli.

E quale modo migliore se non quello di ricreare la scena del matrimonio (in modalità 2.0) all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 2022? Ecco quindi, i concorrenti all’esterno -al gelo, freezati in tutti i sensi- davanti alla coppia di sposi che hanno poi visto arrivare -a sorpresa- Alfonso Signorini, pronto a consegnare le promesse di matrimonio a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi (ovviamente rilette in chiave ironica). E poi, ecco un’ulteriore arrivo, quello di Katia Ricciarelli che, per l’occasione, ha cantato l’Ave Maria che non ha potuto eseguire durante il matrimonio (quello vero).

Un momento di commozione (per la Cipriani e Rossi) che hanno ringraziato Signorini e la Ricciarelli. Dopo le note dell’Ave Maria, tutti rientrata in casa e i due sposi congedati, con gli auguri di tutti. Un modo per avere i due assenti giustificati, in queste “nozze reality” 2.0.

Chissà se fra qualche anno, ci saranno altri protagonisti, all’interno della casa, pronti a vivere un momento simile…

Clicca qui per vedere il video.