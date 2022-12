Nella puntata di sabato del Grande Fratello Vip 2022, Attilio Romita ha scoperto che la sua compagna Mimma non ha gradito (per usare un eufemismo) il suo avvicinamento dell’uomo verso Sarah Altobello. Dopo una serie di tweet furiosi rivolti verso l’uomo gli ha scritto una lettera, letta nell’appuntamento di questa sera del talent show.

“Mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera e con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata delle tue parole, dall’intimità con un’altra in così poco tempo e con così tanta felicità. Ti sono bastate due moine nel farti condizionare nella tua integrità. Ho cercato di ridimensionare l’aspetto ludico e goliardico ma non quello accaduto con Sarah. L’hai dichiarato tu che non sei stato mai fedele. Quando tornerai cosa mi dovrei sentire dire? Le tue scuse pubbliche? Mi preoccupa il dopo. Hai svenduto tutto così. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma”.

Lui ha replicato:”

“A Mimma voglio rispondere che un po’ di depressione, di perdita di controllo, di stato emotivo particolare, qui dentro, mi hanno reso irriconoscibile. Non so proprio che dirti…”

In guardo al futuro, il dopo, quando avrà lasciato la casa?

“Non ho altro da dirle che ho fatto una serie di sciocchezze in un arco di tempo ridotto. Non posso che chiederle di perdonarmi… “

E se non dovesse perdonarlo? “Vorrebbe dire che ho perso la cosa più preziosa che avevo conquistato nella mia vita”.

Precedentemente, c’era stata una discussione all’interno della Casa dopo le polemiche nate nella precedente puntata del Grande Fratello Vip.

“Con Sarah mi terrò a distanza” aveva assicurato lui mentre la Altobello ha confermato che si sono raffreddati completamente i rapporti tra di loro.

Ma poco dopo è nata la polemica per alcune sue frasi dette in confessionale e rivolte alla Altobello:

“Non potrei andare in giro con una compagna così fru fru… ho bisogno di una compagna con un background più elevato…. se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male”.

Sarah, dopo aver sentito queste parole, ha risposto:

“Non mi aspettavo questa delicata osservazione sul mio conto che non mi ha mai espresso. Non mi ritengo una persona fru fru e leggera. Chi sa ridere è padrone del mondo, avresti acquisito 120.000 punti, non ho più nessuna intenzione di dedicarti un’attenzione. Sto tremando… Che schifo è? Ti faccio così vergogna? Non si tratta una persona così che ti è stata accanto”

Attilio Romita ha cercato di giustificarsi, spiegando di aver risposto solo alla domanda “Sostituiresti Mimma con Sarah?”. La sua voleva essere una risposta “senza offesa”, perché “è una tipologia di donna divertente, affettuosa, gentile ma il genere di donna che può essere accanto alla mia vita è come quella di Mimma”.

E pochi minuti dopo, la lettera di Mimma rivolta lui.