Grande Fratello Vip 7 torna questa sera con una nuova puntata, la decima di questa edizione, in diretta su Canale 5, a partire dalle 21:45 circa. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, mentre le due opinioniste sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio anche Giulia Salemi a rappresentare il sentiment dei social riguardo il programma.

Grande Fratello Vip 7: anticipazioni

È previsto per questa sera il ritorno al Grande Fratello Vip di Marco Bellavia, così come annunciato da lui stesso questa mattina. L’ex concorrente sarà protagonista di un’intervista in studio con Alfonso Signorini per raccontare quella che è stata la sua esperienza all’interno del reality. Si affronteranno poi le vicende sentimentali che vedono coinvolti Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini ed Edoardo Donnamaria. Per questa sera è prevista poi una nuova eliminazione: le nomination di lunedì hanno mandato al televoto Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Quale sarà il verdetto, chi di loro sarà eliminato?

Grande Fratello Vip 7: concorrenti

Al momento sono dentro la casa del Grande Fratello Vip George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. L’ultima eliminata è stata Gegia, uscita sette giorni fa dalla Casa. Siede insieme a lei in studio come eliminato Giovanni Ciacci e anche l’espulsa Ginevra Lamborghini, mentre Sara Manfuso ha deciso di lasciare il reality nelle scorse settimane, come spiegato nuovamente a Verissimo nella puntata della scorsa domenica.

Grande Fratello Vip 7: dove vedere in tv e streaming la decima puntata

La decima puntata di questa settima edizione del Grande Fratello Vip si potrà seguire in diretta, dalle 21:45 circa di questa sera, su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Anche TvBlog seguirà in diretta la puntata e la commenterà qui sopra.