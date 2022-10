Grande Fratello Vip 2022 torna con la nuova puntata stasera, 17 ottobre, in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini mentre le due opinioniste sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio anche Giulia Salemi, a rappresentare il ‘ sentiment’, lato social del programma, sempre attivissimo durante la messa in onda del reality show.

Grande Fratello Vip 2022, puntata 17 ottobre, anticipazioni

Nel corso della puntata scopriremo chi sarà il preferito tra i tre concorrenti in nomination: Nikita, Antonino e Giaele.

Inoltre, si dovrà capire se ci sarà un provvedimento in seguito alla notizia di una presunta bestemmia, come anticipato dal conduttore al termine dell’ultima puntata, prima di assicurare opportune verifiche in base a quanto emerso sui social.

Non mancheranno confronti all’interno della casa, con le ultime discussioni nate tra i protagonisti di questa edizione (a partire dall’ennesima discussione tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi) e le opinioni di Wilma Goich e Patrizia Rossetti su alcuni abitanti della casa. A questo si aggiungeranno le consuete sorprese in programma per i ‘vipponi’.

Grande Fratello Vip 2022, cast, concorrenti

Ecco i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022: Pamela Prati che era stata già concorrente nella prima edizione (2016) ma fu squalificata. Presenti anche il giornalista ex volto del Tg1 Attilio Romita e la cantante Wilma Goich, confermata da Signorini a Sorrisi, il pallanuotista (ex naufrago Isola dei Famosi e ballerino a Ballando con le stelle) Amaurys Perez, Elenoire Ferruzzi, icona gay celebre per i suoi video virali, il conduttore radiofonico di RTL 102.5 Charlie Gnocchi, Carolina Marc0ni, ex concorrente del GF 4 nel 2004, Cristina Quaranta, tra le storiche veline di Striscia la Notizia e ragazza di Non è la Rai, Patrizia Rossetti, volto storico delle televendite Mediaset, Antonino Spinalbese, ex fiamma di Belen Rodriguez, Edoardo Donnamaria, tra gli assistenti di Forum, George Ciupilan, personaggio conosciuto a Il collegio nel 2019, l’influencer, modella e imprenditrice Sofia Giaele de Donà, Alberto de Pisis, Daniele del Moro, gieffino del GF classico in onda nel 2016 condotto da Barbara d’Urso, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, la modella e l’influencer triestina Nikita Pelizon, Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore di Soraia Ceruti.

Dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:30 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.