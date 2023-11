Alla fine della fiera il dato è stato tratto. Citiamo la celebre frase attribuita a Giulio Cesare, per raccontarvi come è andata a finire a proposto del cambio di palinsesto del Grande fratello. Il celebre reality show che ormai per Canale 5 non è più un semplice programma televisivo, ma un vero e proprio salvagente. L’ultima dimostrazione di questo concetto l’abbiamo avuta nei giorni scorsi, quando Mediaset ha deciso di piazzare questo suo programma contro la diretta dell’incontro di tennis con protagonista il nostro Jannik Sinner. Togliendo quindi d’imbarazzo Io canto generation, che è slittato a mercoledì 22 novembre in prime time su Canale 5.

Le strategie del palinsesto Mediaset

Una decisione questa che ha fatto slittare Zelig al giovedì sera, la cui prima emissione è prevista per giovedì 23 novembre 2023, contro la prima puntata su Rai1 della fiction Il Professore 2. Dunque il Grande fratello è ormai il vero “core business” dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi. Un programma, quello condotto da Alfonso Signorini, che a dimostrazione della sua centralità nel palinsesto di Canale 5, è stato posizionato quale successore di Tu si que vales nello slot del sabato sera.

Il Grande fratello nei sabati sera di dicembre

Da sabato 2 dicembre infatti il Grande fratello conquista anche il sabato sera di Canale 5 per ben 5 settimane (e non più 4 come inizialmente previsto) fino a ridosso delle festività natalizie. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy se la dovrà vedere dunque contro le ultime puntate di Ballando con le stelle 2023. Strategia questa anticipata da queste colonne e che ora siamo in grado di confermarvi, con l’aggiunta di sabato 30 dicembre. Tutto era ancora in bilico, perchè la società di produzione aveva espresso delle perplessità circa la decisione di Mediaset di posizionare così tante puntate del programma anche di sabato sera.

Puntate extra di sabato in forse, perchè

La vicinanza con l’emissione canonica di questa trasmissione del lunedì sera, rendeva molto difficoltosa la confezione di una puntata a soli due giorni di distanza l’una dall’altra. Endemol era disponibile ad una o due puntate extra di sabato, ma c’erano forti perplessità rispetto alle richieste multiple da parte di Mediaset. Alla fine della fiera però quelle che sono diventate nel frattempo ben 5 puntate di sabato sera del Grande fratello nel prossimo mese di dicembre si faranno. Ennesima dimostrazione questa di come questa trasmissione sia fondamentale per il palinsesto di Canale 5. Suonano quindi palesemente grottesche tutte le indiscrezioni che puntualmente escono sui media, circa la presunta volontà di Mediaset di cancellare (o di ridimensionare) un programma per lei ormai palesemente indispensabile. Necessario sopratutto per le casse -fondamentali- di Publitalia.

La pausa di Capodanno del Grande fratello

Grande fratello dunque in onda a tambur battente per tutto dicembre. Il programma condotto da Alfonso Signorini però ha avuto una piccola “concessione” da parte di Mediaset: non andrà in onda lunedì 1 gennaio 2024. Alfonso Signorini dunque con tutta la sua squadra potrà giustamente concedersi qualche giorno di meritata vacanza fra la fine e l’inizio dell’anno. Non troppo però, perchè le casse di Mediaset già lo reclamano per il nuovo anno…