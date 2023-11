Partenza rinviata per Io canto generation e spostamento a domani (16 novembre) per la ventesima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello 2023, perché stasera 15 novembre non va in onda. Io canto generation slitta (ancora)

A poche, pochissime ore dalla diretta della nuova puntata del Grande Fratello, Canale 5 cambia improvvisamente le carte in tavola. Modifiche di programmazione piuttosto repentine in quel di Cologno Monzese, così la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini che sarebbe dovuta essere trasmessa questa sera, non andrà in onda.

La squadra che lavora al nuovo appuntamento (con tanto di comunicato stampa già inviato nel primo pomeriggio) è stata dunque presa e ‘freezzata’ per poterle dare altro tempo a disposizione ed affinare i dettagli di una ventesima puntata.

Grande Fratello vs Jannick Sinner

Il Grande Fratello dunque non sarà in onda questa sera, bensì domani, giovedì 16 novembre, riposizionando così la sua seconda puntata settimanale nella sua ordinaria collocazione. Di contro, il programma di Canale 5 troverà una prima serata particolarmente friccicarella in vista del nuovo match di tennis dei Nitto ATP Finals di Torino, in cui Jannick Sinner sarà chiamato ancora una volta ad un’impresa, ma stavolta contro l’ottavo tennista più forte al mondo, Holger Rune.

Ricordiamo che ieri il match Sinner-Djokovic ha raccolto un notevole risultato d’ascolto, seguito da una media di 2.543.000, 14,64%. La diretta è prevista su Rai 2 e su Sky Sport.

Io canto generation al via nella stessa settimana di The Voice Kids

E Io canto generation? Rinviato – ancora – con nuova partenza ad ora fissata a mercoledì 22 novembre, ovvero nella stessa settimana in cui, su Rai 1, il destino dei palinsesti vuole che inizi The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici, venerdì 24 novembre.

Ma perché il Grande Fratello questa sera non andrà in onda? E perché Io canto generation non riesce ad avere pace alla vigilia della sua partenza?

Di certezze non ce ne sono ma, come già successo in passato (e non solo a Mediaset), è possibile che di mezzo ci possano essere dei ragionamenti di palinsesto dovuti ai competitors che, dando filo da torcere, potrebbero aver portato a scelte di palinsesto (almeno) più curate per poter assicurare una collocazione quanto più adatta ai suoi prodotti.