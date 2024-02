Come sta Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello dopo il secondo malore? Le ultime news

Nelle ultime ore, i fan di Giuseppe Garibaldi sono in grande apprensione. Il ‘Grande Fratello’, attraverso un breve comunicato, diffuso sui suoi social ufficiali, ha comunicato l’uscita dalla casa del concorrente calabrese a seguito di un malore. L’inquilino del loft di Cinecittà ha lasciato nuovamente il gioco (dopo un episodio analogo avvenuto qualche settimana fa) per accertamenti medici.

Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2024

“Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello”

A rassicurare i fan sulle condizioni di salute del gieffino, ci ha pensato il fratello Nicola che, su Instagram, ha svelato che Giuseppe “sta bene”.

Quando rientra Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2024?

Ad oggi, però, non c’è ancora una data certa per il rientro di Giuseppe al ‘Grande Fratello’. Nel comunicato stampa della trentaseiesima puntata, in onda, stasera, non c’è alcun riferimento al ritorno in casa del bidello calabrese. Ed è da inserire nelle possibilità che, per motivi di salute, possa lasciare definitivamente il GF a meno di un mese dalla finalissima. Attendiamo le comunicazioni ufficiali da parte della produzione o, stasera, dalla viva voce di Alfonso Signorini. Quale sarà il futuro di Giuseppe?

Chi è Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello?

Giuseppe Garibaldi ha 30 anni è nato a Palmi e vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria).

Aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare come collaboratore scolastico e, contemporaneamente, come barman in discoteca la sera.

Oggi è tornato a vivere in Calabria dove continua a dividersi tra il lavoro a scuola e quello nei locali. Simpatico e autoironico, scherza spesso sul suo cognome importante parlando di una presunta parentela con Garibaldi. Nel tempo libero ama viaggiare e conoscere persone nuove.

Data di nascita: 23 gennaio 1993

Città: Palmi (Reggio Calabria)

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy