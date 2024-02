Momenti concitati all’interno della casa del Grande Fratello nella tarda serata di oggi, 2 febbraio 2024. Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento, Giuseppe Garibaldi, concorrente recluso da quasi 200 giorni nel loft di Cinecittà, è stato colto da un malore mentre si trovava in bagno.

Le immagini che stanno girando su X mostrano una situazione tranquilla trasformarsi nel giro di 40 secondi in un fuggi fuggi agitato di alcuni inquilini in casa. Anita avverte “Chiamate il GF!” mentre il resto della casa percepisce che qualcosa è accaduto e si precipita per aiutare, le telecamere seguono sino ad un certo punto. Fuori campo Marco Maddaloni indica prudenza gli altri ragazzi consigliando: “Non toccategli il cuore“.

Dall’inquadratura puntata per qualche secondo sulla panoramica della zona bagno si intravede ben poco, la regia a quel punto stacca l’audio dei microfoni dei concorrenti e fissa la diretta sulla piscina della casa, una zona dove è impossibile vedere il seguito.

Diversi minuti dopo il live è ripreso normalmente, ma è evidente sul volto dei concorrenti una certa apprensione per Garibaldi. Poche chiacchiere, in attesa di (speriamo) buone notizie. Gli account ufficiali del Grande Fratello nel momento in cui vi scriviamo, non hanno dato indicazioni in merito.

Come sta Giuseppe Garibaldi?

Non è dato sapere al momento come sta Giuseppe Garibaldi. Secondo quanto riporta il sito Biccy, un’ambulanza a sirene accese è arrivata poco fa fuori dalla casa.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

Ore 23:28 – Nel frattempo gli inquilini stanno cercando di riprendersi dallo choc. Seppure con una certa tensione, solo qualche minuto fa si sono seduti in tavola per la cena. Sui social grande partecipazione da parte di molti utenti, anche loro in attesa di aggiornamenti.