Nicola Garibaldi, chi è il fratello di Giuseppe del Grande Fratello 2024

Nel corso della trentaduesima puntata del ‘Grande Fratello 2024’, in onda, stasera, martedì 23 gennaio, Giuseppe Garibaldi, in occasione del suo compleanno, ha avuto una sorpresa da parte di mamma Pasqualina ma soprattutto del fratello Nicola Garibaldi che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori ma soprattutto delle telespettatrici da casa.

Conosciamolo meglio.

Chi è Nicola Garibaldi il fratello di Giuseppe del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Il ragazzo vive a Milano ed è un preparatore e personal trainer. E’ laureato in Scienze Motorie con una specializzazione in Scienza e Tecnica dello Sport. Il suo account Instagram @nicola_garibaldi conta, ad oggi, 2500 followers.

Ecco il discorso che il fratello ha rivolto, stasera, al concorrente del reality show di Canale 5:

“Da quattro mesi che sei in vacanza… auguri per il tuo compleanno. Le nostre strade si sono divise nel corso degli anni. Abbiamo preso strade diverse. Io Milano, tu Veneto, poi Piacenza. Siamo cresciuti. Noi non saremo mai divisi. C’è un filo rosso che ci lega. Nonostante tutto, nonostante la distanza, nonostante il luogo in cui ci troviamo, saremo sempre uniti ed una bellissima famiglia. Da quattro mesi che sei qui, i cambiamenti sono tanti. I tuoi valori, però, non sono mai cambiati. Perché tu sei un ragazzo altruista, umile, onesto. Un ragazzo che io ammiro. Che mi ha insegnato tanto. E se oggi sono così è merito tuo. Se mi sono laureato, se sono cresciuto, se sono a Milano, è tutto merito tuo. E sono felice di essere come sono. E ti devo dire grazie. Rimani sempre così come sei perché sei fortissimo, sei il numero uno”.

Giuseppe, dopo quattro mesi di lontananza dalla società civile, è arrivato in studio, accolto, con gli applausi e l’ovazione del popolo calabrese. I fan sono arrivati a Cinecittà per sostenere il proprio beniamino durante tutta l’avventura all’interno del programma.