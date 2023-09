Salta la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023. Il reality show, che ripartirà stasera su Canale 5 in prima serata, dovrà fare a meno di uno dei personaggi più attesi. Il suo ingresso nella Casa era stato anticipato nelle scorse settimane dal sito Dagospia. Anche se ufficialmente Mediaset non aveva mai confermato l’indiscrezione, la presenza dello scrittore al Gf era praticamente sicura. Secondo quanto risulta a TvBlog, la mancata partecipazione di Mughini al programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La speranza – di tutti – è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà.

Pochi giorni fa, intervenendo su Dagospia, Mughini aveva implicitamente confermato il suo ingaggio da parte del Grande Fratello, spiegando che “a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico“.

Grande Fratello, i concorrenti

Il cast dei vip del Grande Fratello 2023, dunque, perde uno dei suoi pezzi più pregiati. Nella rosa dei concorrenti, complessivamente ventuno, compaiono, tra gli altri lo sportivo Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi (storica Eva Bonelli in Vivere), l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovele anni 80-90 Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi. I volti noti, per la prima volta nella storia del format prodotto da Endemol Shine Italy, si mescoleranno infatti alle persone comuni. Secondo quanto ci risulta, non tutti i concorrenti entreranno stasera nella Casa, ma una parte di essi vi accederà soltanto venerdì prossimo, quando andrà in onda la seconda puntata.

Ad oggi non sono previste comunicazioni da parte di Signorini né tantomeno di Mediaset sull’assenza di Mughini, anche perché – lo ribadiamo – formalmente non era stata annunciata la sua partecipazione.