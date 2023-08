Tra poco più di un mese prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello. Un nuovo corso, sia sul fronte stilistico che della denominazione, con la dicitura ‘vip’ che sparirà in virtù di una convivenza senza distinzione tra figure note e persone comuni.

Tanti i concorrenti provinati in queste settimane, altrettanti quelli bocciati a monte e quelli per cui, finora, è stato effettuato un semplice sondaggio. Tra questi spicca il nome di Ninetto Davoli, che sarebbe stato contattato per valutare l’ipotesi di un suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Attore classe 1948, Davoli venne scoperto alla metà degli anni sessanta da Pier Paolo Pasolini che, dopo avergli regalato una comparsata ne Il Vangelo secondo Giovanni, lo promosse a protagonista al fianco di Totò in Uccellacci e Uccellini. Sempre con Pasolini recitò in Teorema, Edipo Re, Il Decameron e Il fiore delle Mille e una Notte. Più di recente è invece apparso in Cemento Armato, Mio papà, Natale a Londra-Dio salvi la Regina, Ritorno al crimine e nella serie Rai E’ arrivata la felicità.

Un curriculum di tutto rispetto, a cui si somma la partecipazione nel 2020 alla quindicesima stagione di Ballando con le Stelle, in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi. Fu eliminato alla terza puntata, ma la sua breve partecipazione tenne comunque banco per via dei continui e plateali battibecchi con Selvaggia Lucarelli.

Il nuovo corso del Gf, con ancora alla guida Alfonso Signorini, vedrà la presenza come opinionista di Cesara Buonamici. Il volto del Tg5 sostituirà le uscenti Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Fuori anche Giulia Salemi, addetta alla lettura dei commenti social. Al suo posto subentrerà Rebecca Staffelli, figlia di Valerio. La giovane è una speaker di Radio 105 ed è stata spesso ospite ad Amici in rappresentanza di Radio Mediaset, il gruppo radiofonico dell’azienda di Cologno Monzese.